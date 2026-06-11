「ソフトバンク３−２阪神」（みずほペイペイドーム）

阪神は接戦を落とし、今季２度目の同一カード３連敗。４年連続で交流戦の勝ち越しなしが決定した。

先制は阪神だった。四回２死から、大山が右翼ホームランテラス席に飛び込む今季７号ソロ。５月２２日・巨人戦（東京ド）以来の一発で先取点を奪った。

だが、その裏に先発・伊藤将が正木に同点ソロを献上。なおも無死一、三塁で栗原に勝ち越し犠飛を許した。

それでも六回に反攻に出る。１死から佐藤輝が右前打を放つと、続く大山が四球を選び一、二塁の好機。ここで指名打者の前川が右前適時打を放ち同点に追いついた。ただ、その後２死一、三塁と好機を広げるもあと１本が出ず。２−２の七回には２死満塁のチャンスをつくるも、大山が空振り三振に倒れた。

その直後の七回裏に３番手・畠が１死二塁とピンチを招くと、牧原大に右前適時打を献上。本塁のセーフ判定について藤川監督がリクエストを要求したが、リプレー検証の結果、判定通りとなり勝ち越しを許した。

左大腿（だいたい）部の筋損傷から復帰後、１軍初登板となった伊藤将は５回７奪三振２失点と力投も、今季初勝利はお預け。投手陣は２０００年８月２９〜３１日の巨人戦以来、２６年ぶりに同一カード３連戦で計１０被弾を喫した。