2026年に急展開【ツタンカーメン＆UFO】世界初潜入！100年ぶり発見ファラオの墓へ！
6月11日（木）に放送した「そもそもミステリー 知っているようで知らない世界の謎」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】2026年に急展開＜ツタンカーメン＆UFO＞世界初潜入！100年ぶり発見ファラオの墓へ！
最近のミステリー番組は難しすぎる！世界のミステリーに「そもそも」を繰り返しながら迫る！幅広い世代で楽しめる教養バラエティー！
今回は「ツタンカーメンとUFO」。そもそも、から学んでいくので何も知らなくても楽しめます！
「そもそもツタンカーメンってなんだ！？」
・ツタンカーメンの秘密の部屋に迫れ！
・専門家が選ぶ！エジプトの財宝ランキング
・世界で初めてテレビカメラ潜入！トトメス2世の墓
「そもそもUFOってなんだ！？」
・昭和の宇宙人誘拐事件
VS
・令和の最新目撃UFO
「日本とエジプトの絆ミステリー」
・エジプトでなぜか大人気！な謎の寿司
・エジプトでは柔道が大人気！そのワケに感動
・エジプトで視聴率80％！？日本のドラマ
「TVer」「ネットもテレ東」で！
【MC】郄橋海人(King＆Prince)、津田篤宏(ダイアン)
【ゲスト】丹生明里、遼河はるひ、石塚七菜子、内藤煌成、増田梨沙
【解説】大城道則
【動画】2026年に急展開＜ツタンカーメン＆UFO＞世界初潜入！100年ぶり発見ファラオの墓へ！
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今回は「ツタンカーメンとUFO」。そもそも、から学んでいくので何も知らなくても楽しめます！
「そもそもツタンカーメンってなんだ！？」
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「そもそもUFOってなんだ！？」
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【MC】郄橋海人(King＆Prince)、津田篤宏(ダイアン)
【ゲスト】丹生明里、遼河はるひ、石塚七菜子、内藤煌成、増田梨沙
【解説】大城道則