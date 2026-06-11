来週の『ＳＴＡＲ』にきゃりーぱみゅぱみゅら出演 NiziU・MAKO＆MAYAがナビゲーターに就任
6月18日19時放送の『ＳＴＡＲ』（フジテレビ系）に、メジャーデビュー25周年のコブクロが登場。きゃりーぱみゅぱみゅが驚異的な再ヒット中の曲をパフォーマンス。さらに、DEAN FUJIOKA、WATWINGがドラマ主題歌を披露する。
【動画】絵本に込めた思いが伝わる！ NiziU MAYAの独占インタビュー映像
今年、メジャーデビュー25周年を迎えた音楽デュオ、コブクロ。インディーズ時代から数々の名曲を生み出し、日本の音楽シーンをけん引し続ける彼らが７月22日にリリースする、36th Double A‐Side Single「霞日和／Starry Smile Story」から「Starry Smile Story」を披露。2人ならではの心温まる歌声とハーモニーに期待が高まる。
きゃりーぱみゅぱみゅが、2013年に発売した楽曲「キミに100パーセント」が、中高生の間でジワジワと人気が再燃。TikTokの音楽チャートに3月中旬から11週連続でランクイン。SNS総再生回数はこれまでに46億回を突破し13年の時を超えてバイラルヒット中だ。今回は、世代を超えて再び大きな注目を集めているこの曲を、スペシャルパフォーマンスする。
先週の放送に続き、櫻坂46が2週連続で登場。女性アイドルグループ初＆グループ最大規模の新国立競技場単独公演を成功させた櫻坂46が、6月10日にリリースされたばかりの15thシングルより「What’s “KAZOKU”？」を披露する。
6月6日・7日に京セラドーム大阪、13日・14日に東京ドームで、2度目のドーム公演中のNiziUが、映画『恋わずらいのエリー』（2024年）の主題歌『SWEET NONFICTION』をパフォーマンスする。さらにリーダー・MAKOとMAYAがＳＴＡＲナビゲーターに就任。MCの上垣皓太朗アナウンサーと共に、アーティストとどのようなトークを展開するのか？
俳優、アーティストとしてマルチに活躍するDEAN FUJIOKAも登場。日本のみならず、アジアを中心として海外でも本格的に音楽活動を行ってきた彼が。自身が主演を務める連続ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜22時）の主題歌「Loved One」を披露する。
ホリプロ初の男性ダンス＆ボーカルグループを作るために開催された「Star Boys Audition」を勝ち抜いた6人によって2019年6月に結成された、WATWINGが出演。今年リリースしたアルバムではメンバー全員が楽曲プロデュースに参加し、クリエイティブ面でも才能を発揮。それぞれがドラマや舞台、バラエティ番組などでも活躍する多彩な才能を持つWATWING。今回は、木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜22時）の主題歌に起用されている「Present」を情感豊かに歌い上げる。
そしてスタジオには『今夜、秘密のキッチンで』主演の木南晴夏と共演の高杉真宙が登場。WATWINGのパフォーマンスを熱く応援する。
『ＳＴＡＲ』は、フジテレビ系にて6月18日19時放送。
【動画】絵本に込めた思いが伝わる！ NiziU MAYAの独占インタビュー映像
今年、メジャーデビュー25周年を迎えた音楽デュオ、コブクロ。インディーズ時代から数々の名曲を生み出し、日本の音楽シーンをけん引し続ける彼らが７月22日にリリースする、36th Double A‐Side Single「霞日和／Starry Smile Story」から「Starry Smile Story」を披露。2人ならではの心温まる歌声とハーモニーに期待が高まる。
先週の放送に続き、櫻坂46が2週連続で登場。女性アイドルグループ初＆グループ最大規模の新国立競技場単独公演を成功させた櫻坂46が、6月10日にリリースされたばかりの15thシングルより「What’s “KAZOKU”？」を披露する。
6月6日・7日に京セラドーム大阪、13日・14日に東京ドームで、2度目のドーム公演中のNiziUが、映画『恋わずらいのエリー』（2024年）の主題歌『SWEET NONFICTION』をパフォーマンスする。さらにリーダー・MAKOとMAYAがＳＴＡＲナビゲーターに就任。MCの上垣皓太朗アナウンサーと共に、アーティストとどのようなトークを展開するのか？
俳優、アーティストとしてマルチに活躍するDEAN FUJIOKAも登場。日本のみならず、アジアを中心として海外でも本格的に音楽活動を行ってきた彼が。自身が主演を務める連続ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜22時）の主題歌「Loved One」を披露する。
ホリプロ初の男性ダンス＆ボーカルグループを作るために開催された「Star Boys Audition」を勝ち抜いた6人によって2019年6月に結成された、WATWINGが出演。今年リリースしたアルバムではメンバー全員が楽曲プロデュースに参加し、クリエイティブ面でも才能を発揮。それぞれがドラマや舞台、バラエティ番組などでも活躍する多彩な才能を持つWATWING。今回は、木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜22時）の主題歌に起用されている「Present」を情感豊かに歌い上げる。
そしてスタジオには『今夜、秘密のキッチンで』主演の木南晴夏と共演の高杉真宙が登場。WATWINGのパフォーマンスを熱く応援する。
『ＳＴＡＲ』は、フジテレビ系にて6月18日19時放送。