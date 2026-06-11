2026年5月21日に発売したNintendo Switch 2専用ソフト『ヨッシーとフカシギの図鑑』。開発は『ヨッシー ウールワールド』や『ヨッシークラフトワールド』を手掛けたグッド・フィールだ。同スタジオは自社タイトルとして骨太なアクションシューティング『MONKEY BARRELS』などもリリースしており、アクション作りには定評がある。

お馴染みのキャラクターが勢ぞろい

筆者が「ヨッシー」シリーズに本格的に触れるのは、SFC『スーパーマリオワールド ヨッシーアイランド』やN64『ヨッシーストーリー』以来、実に29年ぶりとなる。大人になってからプレイするヨッシーはどんな感触なのだろうか。心配しつつも、クッパJr.やカメックといったお馴染みの顔ぶれが序盤から登場したことで、すんなりと世界に溶け込めた。

▲クッパJr.が城の中で図鑑の「フカシギ」を見つけるところから物語は始まる

▲不思議なルーペの力で、図鑑に吸い込まれてしまうクッパJr.

特に、SFC『ヨッシーアイランド』時代のカメックがクッパJr.を幼少期の大魔王クッパと勘違いするようなやり取りには、思わずニヤリとしてしまった。何年もの間、図鑑「フカシギ」の中に閉じ込められていたという設定も相まって、懐かしさとエモさが一気に込み上げてくる。筆者自身、すっかり大人になってしまった今、まるで玉手箱を開けたような感慨を覚えた。

▲「ぼっちゃま」と呼んでいるが、親である大魔王クッパの幼少期と勘違いしている？

敵キャラが主役？

本作の最大の特徴は、「ヨッシーの敵キャラが主役」といえるほどの観察重視のゲームデザインにある。一般的な横スクロールアクションは「ステージのギミックを攻略してゴールを目指す」のが目的だが、本作は違う。空から降ってきたしゃべる図鑑「フカシギ」の依頼を受け、図鑑の中に飛び込み、ふかしぎな生き物たちを観察・記録することが主眼だ。

▲歩く花のような生き物を「完全に歩いてるな…」と、“完全に喋ってる図鑑”が言う妙

▲まずはこの生き物を調査する

プレイヤーはヨッシーとして、生き物たちにさまざまなアクションを仕掛ける。踏んづけたり、舌を伸ばして味見したり、背中に乗ってみたり。こうしたインタラクションのたびに、図鑑のページに観察記録が書き込まれていく。

▲ヨッシーの基本アクションと言えば、長い舌で敵を食べること

▲味が記録された

▲踏むと気絶。一撃で倒さないのは優しい？

▲もちろん卵投げも。つたにつかまり、背中に生き物を乗せながらでも投げられる。かなり器用

各ステージ、クリア条件となる記録が書き込まれれば本の出口が開いて「ステージクリア」となるので、すべての観察を完了する必要はない。また、クリアしなくてもいつでもステージを抜け出せる仕様なので、クリアにこだわらず純粋に「発見の喜び」を追い求めるプレイスタイルも許容されている。

▲条件をクリアすれば、本の出口が開く

▲閉じ込められているわけではなく、ポーズメニューで「調査終了！」を選べばいつでも出られる

クリア後のネーミングが楽しい

クリアすると、その生き物に自分で名前を付けられるのも嬉しい要素だ。もちろん公式名称は存在し、フカシギに尋ねれば教えてもらえるが、筆者はあえてオリジナルネーミングを施した。自分のネーミングセンスのなさには我ながら絶望することも多いが、家族のアカウントのセーブデータがあれば、「他の人がつけた名前を見る」で妻や娘が付けた名前をフカシギが教えてくれる機能は秀逸だ。独特のセンスに家族で笑い合う時間が増えた。

▲「プチプチくん」がこいつの公式名称らしい

▲「無限増殖丸さん」と名付けたのは娘のセンス。あじわいぶかい

▲結局「偽カービィ」にした。筆者と同じセンスの人、手を挙げて

▲お馴染みの「ヘイホー」にも名前を付けられる

ゲームオーバーが存在しないゲームデザイン

本作がこれまでのヨッシーシリーズと決定的に異なるのは、「ゲームオーバーが存在しない」点である。攻撃的な生き物に対してもミスを恐れずに果敢に挑めるため、アクションが苦手なプレイヤーでも気軽に没入できる。

ただし、これは「今回のヨッシーは無敵」というわけではない。ゲームを進めていくうち解放される「調査ツール」で、「ライフゲージ」というものを獲得して画面に表示させてみると、実は残りライフ1でギリギリ耐え続けているだけだったと判明する。「ごめんよ、ヨッシー……」と心の中で謝った。

▲画面の右下にライフゲージを表示させて冒険をスタート

▲ダメージを受けていくとライフが減り……

▲最後のライフも消滅!?

▲だが残りライフ1のまま耐えた。無敵と思っていたが、だんだんかわいそうに思えてくる

▲中には一撃でヨッシーを倒す恐ろしい生き物も。攻撃を受けるとスタート地点からやり直しだ

エンディング後のやり込み要素に注目

エンディング到達自体は非常に易しい。観察記録の数に応じてスターが集まり、新しい章が解放されていく。各章のすべての生き物を観察しなくても、6章だけ全ステージクリアすればエンディングとなる。筆者の場合、トータル4時間程度で迎えることができた。しかし本作の真の魅力はエンディング後にこそある。

▲6章を解放するのに必要なスターの数は218個。筆者のようなつまみ食いプレイでも到達可能だ

7章以降も「土の中の世界」「世界一の巨木」「ミクロの世界」など、魅力的な新ステージが続々と開放される。特に「ミクロの世界」では、1章で出会った「わたげさん」がビッグサイズで登場し、既知の生き物の新たな側面を発見できる。

▲1章で出会う「わたげさん」。とにかくワラワラしているのが特徴的

▲第9章の「ミクロの世界」では、このサイズで登場

さらに過去ページを振り返ると、思わぬ変化が起きている場合もある。1章の「グワグワドリ」（※筆者は「オーケストラ」と命名）が風邪をひいたような姿で現れたり、3章の「チクチクさん」（※「ウニグリ」と命名）のステージに「つりんちゅ」が現れ、ステージの中に網が張られていたり。すでに調査済みの生き物たちも、プレイが進むにつれて深みを増していく。

▲図鑑に新たな書き込みが！

▲体調が悪そうだ

▲「チクチクさん」のステージに網が。「つりんちゅ」で釣り上げ、すべて網に入れよう！

「観察の連鎖」が奥深い

この「観察の連鎖」が本作の奥深さだ。子ども向けに見せかけて、実際にはゲームの間口を大きく広げている。大人でも横スクロールアクションに苦手意識を持つプレイヤーは少なくないが、ゲームオーバーなしで「もっと発見はないか」「隠し通路はないか」と探求心を刺激される設計は秀逸である。家族でプレイしていると、クリア済みのステージでも「こんなところに！」と新たな驚きを共有できる。1人用ゲームでありながら、家族や友達と発見を分かち合う喜びが味わえる。

グッド・フィールの経験が活きた、丁寧なステージデザインも光る。ヨッシーの舌や卵、浮遊などのアクションを活かしたギミックは、観察目的と絶妙に絡み合い、単調にならない。BGMやビジュアルも可愛らしく、疲れた心を癒してくれる。

▲中には手で持って使う生き物も登場

▲ジェット水流で飛び回るステージも

▲こんな巨大な生き物と協力するステージも！

『ヨッシーとフカシギの図鑑』は、ヨッシーシリーズの伝統を受け継ぎつつ、「敵キャラ（生き物）たちを主役にした観察アクション」という新しい境地を開いた作品である。ゆったりと発見の喜びを味わいたいおっさんゲーマーにとっても理想的な一作だ。

もちろんエンディング後には派手なバトルや高難度のステージもあり、長く付き合えるボリュームと深みがある。カラフルなヨッシーたちと共にフカシギのページをめくりながら、ふかしぎな生き物たちの世界に浸る時間は、大人になった今だからこそ格別である。

▲クッパJr.も魅了される「フカシギ」の世界へ、ヨッシーと共に飛び込もう！

（文：平原学）

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)