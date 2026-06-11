30ºÐÈþ¿Í¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¡¡Âè1»ÒÇ¥¿±¤òÊó¹ð¡¡´û¤Ë°ÂÄê´ü¡Ö³§¤µ¤Þ¤â¤É¤¦¤¾¤ª¿ÈÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×
¡¡¸µÊ¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îº´¶¶´ò¹á¡Ê30¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£Âè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º´¶¶¤Ï¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÆü¤Î¥é¥¸¥ª¤Ç¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤³¤ÎÅÙÂè°ì»Ò¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎÄ´¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÄ«¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ïº£·îËö¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï»ºµÙ¡¦°éµÙ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Íè·î¤´¤í¤Þ¤ÇÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ø¤·½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤â¤É¤¦¤¾¤ª¿ÈÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡º´¶¶¤Ï2019Ç¯¤ËÊ¡°æ¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢2024Ç¯4·î¤ËÂà¼Ò¤·¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯5·î¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏFMÊ¡°æ¡ÖMorning Tune¡×¤ÎÌÚÍËÆü¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£