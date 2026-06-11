陸上日本選手権前日会見

9月のアジア大会代表選考会を兼ねる陸上の日本選手権が12日から名古屋・パロマ瑞穂スタジアムで開催される。開幕を翌日に控えた会見に、女子100メートル、200メートルで2年連続2冠を狙う井戸アビゲイル風果（24＝東邦銀行）が登壇。“思い出の地”での激走を誓った。

明確なターゲットを設定した。井戸は「100（メートル）はアジア大会の派遣設定記録である11秒29を突破したい。200（メートル）は自己ベストに近づけるように狙っていきたい」と意気込んだ。自己ベストは100メートルが日本歴代5位の11秒35、200メートルが日本記録の22秒79だ。2冠はもちろん、タイムにこだわる。

会場のパロマ瑞穂スタジアムは自然と気持ちが高ぶる。名古屋市内の至学館高時代に、数々のレースを走った場所。リニューアルを経て、見える景色は変わったが、思い入れは変わらない。「かなり進化していて、びっくりするのですけど、3年間、仲間とともに県大会から戦ってきた場所。スタートラインからの景色を見るのがすごく楽しみ。会場の雰囲気を楽しみながら、自分に集中して頑張っていきたい」と心待ちにする。

イギリス人の父と日本人の母を持つスプリンター。昨年の世界選手権では200メートルで準決勝に進出した。9月のアジア大会も同じくパロマ瑞穂スタジアムで行われる。井戸は「本当に楽しみなので、しっかり準備したい」。まずは日本選手権で結果を導き、再び名古屋で迎えるアジアとの戦いへつなげる。



（THE ANSWER編集部・上田 悠太 / Yuta Ueda）