MBS山崎香佳アナ、『よんチャンTV』で大号泣 スタッフも驚きの事態「こういうの初めて…」
MBSの山崎香佳アナウンサーが11日放送の『よんチャンTV』（月〜金 後3：40 ※関西ローカル）に出演。「発掘まち自慢！自転車たび」で大号泣する一幕があった。
【写真】スタッフも驚きの事態…『よんチャンTV』で大号泣したMBS山崎香佳アナ
山崎アナが担当するコーナー「発掘まち自慢！自転車たび」は関西を中心に自転車旅をするドキュメント企画。しまなみ海道を目指して6府県625キロアポなし旅に挑戦しており、今回は岡山で鬼ヶ島のモデルになったとされる山城・鬼ノ城を目指すことに。出発前には3キロの登りがあり、そのうちの1キロが「自転車旅史上一番きついかも」と予言されていた。
笑顔で進んでいく山崎アナだったが、鬼ノ城に向かう最後の急勾配ではあまりの辛さに口数も少なくなり、スタジオも山崎アナの様子に心配する様子を見せていた。途中、立ち止まりながらも「頑張れー鬼退治―」と自身を奮起しながら自転車を漕ぎ切った。
一度も自転車を押すことなく目的地に到着。スタジオからは拍手が贈られた。しかし、先に到着していたスタッフと再会した山崎アナは思わず大号泣。「めっちゃしんどかった」「（坂道）終わらないよ」とこれまでの辛さを吐き出した。そんな姿にスタッフも抱きしめながら「こういうの初めてだよね!?」と驚いていた。
その後、山崎アナはコーラで喉を潤し元気を回復。最後、徒歩で鬼ノ城を訪れ絶景を伝えた。
【写真】スタッフも驚きの事態…『よんチャンTV』で大号泣したMBS山崎香佳アナ
山崎アナが担当するコーナー「発掘まち自慢！自転車たび」は関西を中心に自転車旅をするドキュメント企画。しまなみ海道を目指して6府県625キロアポなし旅に挑戦しており、今回は岡山で鬼ヶ島のモデルになったとされる山城・鬼ノ城を目指すことに。出発前には3キロの登りがあり、そのうちの1キロが「自転車旅史上一番きついかも」と予言されていた。
一度も自転車を押すことなく目的地に到着。スタジオからは拍手が贈られた。しかし、先に到着していたスタッフと再会した山崎アナは思わず大号泣。「めっちゃしんどかった」「（坂道）終わらないよ」とこれまでの辛さを吐き出した。そんな姿にスタッフも抱きしめながら「こういうの初めてだよね!?」と驚いていた。
その後、山崎アナはコーラで喉を潤し元気を回復。最後、徒歩で鬼ノ城を訪れ絶景を伝えた。