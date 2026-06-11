X（旧Twitter）で話題になっているのは、思わず笑ってしまうわんことにゃんこの一幕。その光景は記事執筆時点で190万3000回を超えて表示されており、6万6000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：一緒に遊んでいる犬と猫→ふと様子を見てみたら…完全に立場が逆になっている『予想外の光景』】

立場が逆転！？

Xアカウント「@okaka_0516」の投稿主さんは、柴犬の『おかか』ちゃん、猫の『きんぴら』ちゃんの日常を紹介しています。

ある日、きんぴらちゃんはじーっと何かを見つめていたそうです。その視線の先にあったのは、いつも使っている猫用のドーム型ハウス。しかし様子がおかしい。なんと中に入っていたのは猫ではなく、おかかちゃんだったのです。

しかも無理やり体を押し込みながら満足げな様子。小さな穴からちょこんと顔を出し、ニコニコした表情できんぴらちゃんを見つめ返していたそうです。完全に自分の場所だと言わんばかりの堂々とした姿に、きんぴらちゃんは思わずフリーズ。まるで「いや、そこ私のなんだけど……」と言いたげな表情を浮かべていたといいます。

猫用ハウスを占領して楽しそうにするおかかちゃんと、困惑気味に見守るきんぴらちゃん。気づけば立場が逆転してしまったような予想外すぎる光景に、思わず笑ってしまったとか。

その後の展開も♪

しかし、このままでは終わりませんでした。その後、きんぴらちゃんはまさかの反撃に出たそうです。ドーム型ハウスの上へひょいっと乗ると、そのまま体重をかけておかかちゃんを圧迫。

中にいたおかかちゃんは、口を大きく開けながら「ちょっと待って！？」と叫んでいるような表情を浮かべていたとか。

とはいえ、ふたりは普段とても仲良し。寒い季節になると、ぴったり寄り添いながら眠る姿も見られるそうで、なんだかんだ相思相愛なコンビなのでした。

仲睦まじいふたりの光景に思わずホッコリした人は多い様子。「楽しそうで笑っちゃった」「仲良しなんだね」「ふたりの会話が聞こえてそう」などさまざまなコメントが寄せられました。

Xアカウント「@okaka_0516」には、おかかちゃん＆きんぴらちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「@okaka_0516」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。