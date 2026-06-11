ROIROM、メジャーデビュー曲“ほやほや”裏エピソード＆“ひそひそ”プライベートトーク
アイドルデュオ・ROIROMが、12日発売のファッション誌『ar』7月号（主婦と生活社）に登場する。
【別カバー】超至近ショット！”萌えちらかし”の吉野北人
5月7日にメジャーデビューを果たしたROIROMは、同誌3度目のカムバックを果たす。デビューシングル「CLASSIC WAVE」の生まれたてほやほや裏エピソードや2人のプライベートなひそひそトークを収録する。デビュー当時からROIROMを追ってきた同誌が、ドキドキが止まらない超近距離ショットとともに届ける。
今号は、ボディ号となる。通常版は桜田ひより、特別版はTHE RAMPAGE・吉野北人が表紙を飾り、ROIROM、与田祐希、一ノ瀬美空、BALLISTIK BOYZ・砂田将宏、畑芽育、大原優乃が登場する。
【別カバー】超至近ショット！”萌えちらかし”の吉野北人
5月7日にメジャーデビューを果たしたROIROMは、同誌3度目のカムバックを果たす。デビューシングル「CLASSIC WAVE」の生まれたてほやほや裏エピソードや2人のプライベートなひそひそトークを収録する。デビュー当時からROIROMを追ってきた同誌が、ドキドキが止まらない超近距離ショットとともに届ける。
今号は、ボディ号となる。通常版は桜田ひより、特別版はTHE RAMPAGE・吉野北人が表紙を飾り、ROIROM、与田祐希、一ノ瀬美空、BALLISTIK BOYZ・砂田将宏、畑芽育、大原優乃が登場する。