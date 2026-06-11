大原優乃、引き締まった腹筋チラリ “コンパクトTシャツ”で浅草へ
俳優の大原優乃が、12日発売のファッション誌『ar』7月号（主婦と生活社）に登場する。
【表紙】美肌…！腹チラファッションで登場した桜田ひより
大原がトレンドアイテムを着こなし、東京を巡る連載「ゆーのー？」では、「コンパクトTシャツ×浅草」をテーマに出かける。引き締まった腹筋やスラリと伸びた腕がまぶしいショットが満載となっている。
今号は、ボディ号となる。通常版は桜田ひより、特別版はTHE RAMPAGE・吉野北人が表紙を飾り、ROIROM、与田祐希、一ノ瀬美空、BALLISTIK BOYZ・砂田将宏、畑芽育、大原が登場する。
【表紙】美肌…！腹チラファッションで登場した桜田ひより
大原がトレンドアイテムを着こなし、東京を巡る連載「ゆーのー？」では、「コンパクトTシャツ×浅草」をテーマに出かける。引き締まった腹筋やスラリと伸びた腕がまぶしいショットが満載となっている。
今号は、ボディ号となる。通常版は桜田ひより、特別版はTHE RAMPAGE・吉野北人が表紙を飾り、ROIROM、与田祐希、一ノ瀬美空、BALLISTIK BOYZ・砂田将宏、畑芽育、大原が登場する。