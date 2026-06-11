『FIFAワールドカップ2026』日本戦、注目カード、特番まで…NHK・日テレ・フジ・DAZN中継予定総まとめ
●森保ジャパン「最高の景色」へ
『FIFAワールドカップ2026』が、日本時間12日に開幕する。今大会は、カナダ・アメリカ・メキシコの北中米3カ国で開催され、出場チームは史上最多の48チームに拡大。日本代表・森保ジャパンは「最高の景色」を目指し、8大会連続の本大会に挑む。
NHK、日本テレビ系、フジテレビ系、DAZNでは、それぞれ地上波・BS・4K・配信・関連番組を通じて大会を放送。各局の中継体制、注目カード、出演者、テーマソング、特番情報をまとめた。
(左から)サッカー日本代表の南野拓実選手、久保建英選手、中村敬斗選手
○日本代表のグループステージはNHK・日テレで生中継
日本代表のグループステージ3試合の放送予定は、以下の通り。
・6月15日(月)05:00〜 日本×オランダ（NHK総合）
・6月21日(日)10:25〜 日本×チュニジア（日本テレビ系）
・6月21日(日)13:00〜 日本×チュニジア（NHK BS）
・6月26日(金)08:00〜 日本×スウェーデン（NHK総合）
日本の初戦・オランダ戦と第3戦・スウェーデン戦はNHK総合、第2戦・チュニジア戦は日本テレビ系とNHK BSで中継。
日本がグループステージを突破した場合、決勝トーナメント1回戦は、NHK BSとフジテレビ系で中継。NHKは2回戦以降すべて地上波で生中継する。
○NHKは全104試合をBSP4Kで放送 日本戦は本田圭佑が解説
NHKは「そのすべてを、NHKで」を掲げ、地上波、BS、BSP4K、NHK ONEで大会を幅広く展開する。
1次リーグでは、地上波で日本戦2試合を含む計19試合を生中継。開幕戦の「メキシコ×南アフリカ」を皮切りに、「スペイン×カボベルデ」「ベルギー×エジプト」「アルゼンチン×アルジェリア」「ブラジル×ハイチ」「ポルトガル×ウズベキスタン」「ノルウェー×フランス」など、強豪国の試合も総合テレビで放送される。
決勝トーナメントでは、地上波で計15試合を生中継。内訳は、1回戦8試合、2回戦3試合、準々決勝1試合、準決勝1試合、3位決定戦、決勝となっている。
さらにBSP4Kでは、今大会の全104試合を生中継と録画で放送。地上波で生中継する34試合は、BSP4Kでも同時生中継される。NHK ONEでは、地上波で放送する計34試合と大会期間中のハイライト番組を同時・見逃し配信。連日夜の「デイリーハイライト」に加え、試合をコンパクトにまとめた2分のハイライトも用意される。
解説陣では、本田圭佑氏がNHK中継の日本戦地上波全試合で解説を担当。福西崇史氏、森岡隆三氏、柿谷曜一朗氏、播戸竜二氏、井原正巳氏、林陵平氏も試合中継やデイリーハイライトに出演する。
また、NHKは『FIFAワールドカップ2026』特設サイトを開設。ひと目で分かる試合日程・放送予定、日本代表動画まとめ、全試合2分ハイライト、見どころリスト、速報結果・ニュース、出場全チーム紹介、関連番組情報などを掲載し、放送・配信コンテンツの玄関口として展開する。
●B’z、SUPER BEAVERがテーマソング
○日テレ系は15試合生中継 竹内涼真がSPナビゲーター
日本テレビ系は、グループステージ9試合、決勝トーナメント6試合の計15試合を全国生中継する。
グループステージでは、「オーストラリア×トルコ」から中継がスタート。日本と同じグループFのライバル同士となる「スウェーデン×チュニジア」、日本の決勝トーナメント進出の重要なカギを握る「日本×チュニジア」、世界ランキング上位同士の激突が期待される「ウルグアイ×スペイン」などを放送する。
・6月14日(日) 12:40〜 オーストラリア×トルコ
・6月15日(月) 10:40〜 スウェーデン×チュニジア
・6月19日(金) 00:40〜 チェコ×南アフリカ
・6月21日(日) 04:40〜 ドイツ×コートジボワール
・6月21日(日) 10:25〜 日本×チュニジア
・6月24日(水) 10:40〜 コロンビア×コンゴ民主共和国
・6月26日(金) 10:40〜 トルコ×アメリカ
・6月27日(土) 08:40〜 ウルグアイ×スペイン
・6月27日(土) 11:40〜 ニュージーランド×ベルギー
決勝トーナメントでは、ラウンド32、ラウンド16に加え、世界のベスト4が激突する準決勝も放送する予定。
日本テレビ系スペシャルナビゲーターには、竹内涼真が就任。5歳からサッカーを始め、高校時代には東京ヴェルディのユースチームでプレーした経験を持つ竹内が、日本代表の挑戦と世界最高峰の舞台を熱くナビゲートする。
さらに、日本戦スペシャルアンバサダーには本田圭佑が就任。6月21日に放送される「日本×チュニジア」戦に登場し、現役選手としてピッチに立ち続ける本田ならではのリアルな視点と鋭い分析で、森保ジャパンの戦いを伝える。
日本テレビ系の中継テーマは「すべての夢を、ゴールにつなげ」。2026日本テレビ系サッカーテーマソングには、B’zの新曲「完全無欠」を起用する。選手たちが挑む夢、背負う思い、勝敗を超えた人間ドラマを彩る楽曲として、大会中継を盛り上げる。
6月15日、20日、24日には『緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP』を放送し、日本代表の戦いを多角的に伝えていく。
○フジ系は10試合生中継 日本が勝ち上がれば決勝T1回戦も
フジテレビ系は、グループステージ5試合、決勝トーナメント5試合の計10試合を生中継する。
グループステージの放送初戦は「フランス×セネガル」。フランス代表のエース、キリアン・エムバペの今大会初登場に注目が集まる。続いて、クリスティアーノ・ロナウド擁する「ポルトガル×コンゴ民主共和国」、28年ぶりの本大会出場となるスコットランドと前回大会ベスト4のモロッコが対戦する「スコットランド×モロッコ」などを放送する。
・6月17日(水) 03:00〜 フランス×セネガル
・6月18日(木) 01:00〜 ポルトガル×コンゴ民主共和国
・6月20日(土) 06:00〜 スコットランド×モロッコ
・6月24日(水) 07:20〜 パナマ×クロアチア
・6月28日(日) 07:30〜 コロンビア×ポルトガル
決勝トーナメントでは、1回戦3試合、2回戦1試合、準々決勝1試合を放送予定。
中継番組のMCは、ジョン カビラと佐久間みなみアナウンサー。メイン解説には小野伸二氏、メインナビゲーターには柿谷曜一朗氏が就任。ジョン カビラは、日本代表の1998年フランス大会初出場からの歩みに触れながら、「ぜひ共に歴史の証人になりましょう!」と呼びかけている。
フジテレビ系2026サッカーテーマソングは、SUPER BEAVERの「クライマックス」。歴史を刻む瞬間への期待感と、サッカーを愛するすべての人へ向けた楽曲として書き下ろされた。
7月1日、8日、15日には『FIFAワールドカップ ウイークリーハイライト けるとめる特別版』を3週連続で放送予定。大会の試合を振り返る特別番組に、Travis JapanがMCを務める『けるとめる』ファミリーが出演する。
○全試合中継のDAZN 日本全試合など無料配信
動画配信サービス・DAZNでは、全試合を配信。そのうち日本代表の全試合、準決勝の2試合、3位決定戦、決勝戦は無料配信される。
・6月15日(月)05:00〜 日本×オランダ
・6月21日(日)13:00〜 日本×チュニジア
・6月26日(金)08:00〜 日本×スウェーデン
・7月15日(水)04:00〜 準決勝1試合目
・7月16日(木)04:00〜 準決勝2試合目
・7月19日(水)06:00〜 3位決定戦
・7月20日(水)04:00〜 決勝戦
全試合の見逃し配信・ハイライトも配信予定。ショートハイライトに関しては無料配信。また、現地からの最新情報を毎日届けるデイリー現地最新リポートも、無料配信される予定。
マイナビニュースでは、6月11日から開催される「FIFAワールドカップ」開催国のアメリカ・カナダ・メキシコをの最新事情、エンタメ、グルメなどの情報を伝える記事や、ワールドカップ観戦を楽しむための情報をお届けする特集「W杯で注目! 今こそ楽しみたいアメリカ・カナダ・メキシコ」を展開中。
『FIFAワールドカップ2026』が、日本時間12日に開幕する。今大会は、カナダ・アメリカ・メキシコの北中米3カ国で開催され、出場チームは史上最多の48チームに拡大。日本代表・森保ジャパンは「最高の景色」を目指し、8大会連続の本大会に挑む。
NHK、日本テレビ系、フジテレビ系、DAZNでは、それぞれ地上波・BS・4K・配信・関連番組を通じて大会を放送。各局の中継体制、注目カード、出演者、テーマソング、特番情報をまとめた。
○日本代表のグループステージはNHK・日テレで生中継
日本代表のグループステージ3試合の放送予定は、以下の通り。
・6月15日(月)05:00〜 日本×オランダ（NHK総合）
・6月21日(日)10:25〜 日本×チュニジア（日本テレビ系）
・6月21日(日)13:00〜 日本×チュニジア（NHK BS）
・6月26日(金)08:00〜 日本×スウェーデン（NHK総合）
日本の初戦・オランダ戦と第3戦・スウェーデン戦はNHK総合、第2戦・チュニジア戦は日本テレビ系とNHK BSで中継。
日本がグループステージを突破した場合、決勝トーナメント1回戦は、NHK BSとフジテレビ系で中継。NHKは2回戦以降すべて地上波で生中継する。
○NHKは全104試合をBSP4Kで放送 日本戦は本田圭佑が解説
NHKは「そのすべてを、NHKで」を掲げ、地上波、BS、BSP4K、NHK ONEで大会を幅広く展開する。
1次リーグでは、地上波で日本戦2試合を含む計19試合を生中継。開幕戦の「メキシコ×南アフリカ」を皮切りに、「スペイン×カボベルデ」「ベルギー×エジプト」「アルゼンチン×アルジェリア」「ブラジル×ハイチ」「ポルトガル×ウズベキスタン」「ノルウェー×フランス」など、強豪国の試合も総合テレビで放送される。
決勝トーナメントでは、地上波で計15試合を生中継。内訳は、1回戦8試合、2回戦3試合、準々決勝1試合、準決勝1試合、3位決定戦、決勝となっている。
さらにBSP4Kでは、今大会の全104試合を生中継と録画で放送。地上波で生中継する34試合は、BSP4Kでも同時生中継される。NHK ONEでは、地上波で放送する計34試合と大会期間中のハイライト番組を同時・見逃し配信。連日夜の「デイリーハイライト」に加え、試合をコンパクトにまとめた2分のハイライトも用意される。
解説陣では、本田圭佑氏がNHK中継の日本戦地上波全試合で解説を担当。福西崇史氏、森岡隆三氏、柿谷曜一朗氏、播戸竜二氏、井原正巳氏、林陵平氏も試合中継やデイリーハイライトに出演する。
また、NHKは『FIFAワールドカップ2026』特設サイトを開設。ひと目で分かる試合日程・放送予定、日本代表動画まとめ、全試合2分ハイライト、見どころリスト、速報結果・ニュース、出場全チーム紹介、関連番組情報などを掲載し、放送・配信コンテンツの玄関口として展開する。
●B’z、SUPER BEAVERがテーマソング
○日テレ系は15試合生中継 竹内涼真がSPナビゲーター
日本テレビ系は、グループステージ9試合、決勝トーナメント6試合の計15試合を全国生中継する。
グループステージでは、「オーストラリア×トルコ」から中継がスタート。日本と同じグループFのライバル同士となる「スウェーデン×チュニジア」、日本の決勝トーナメント進出の重要なカギを握る「日本×チュニジア」、世界ランキング上位同士の激突が期待される「ウルグアイ×スペイン」などを放送する。
・6月14日(日) 12:40〜 オーストラリア×トルコ
・6月15日(月) 10:40〜 スウェーデン×チュニジア
・6月19日(金) 00:40〜 チェコ×南アフリカ
・6月21日(日) 04:40〜 ドイツ×コートジボワール
・6月21日(日) 10:25〜 日本×チュニジア
・6月24日(水) 10:40〜 コロンビア×コンゴ民主共和国
・6月26日(金) 10:40〜 トルコ×アメリカ
・6月27日(土) 08:40〜 ウルグアイ×スペイン
・6月27日(土) 11:40〜 ニュージーランド×ベルギー
決勝トーナメントでは、ラウンド32、ラウンド16に加え、世界のベスト4が激突する準決勝も放送する予定。
日本テレビ系スペシャルナビゲーターには、竹内涼真が就任。5歳からサッカーを始め、高校時代には東京ヴェルディのユースチームでプレーした経験を持つ竹内が、日本代表の挑戦と世界最高峰の舞台を熱くナビゲートする。
さらに、日本戦スペシャルアンバサダーには本田圭佑が就任。6月21日に放送される「日本×チュニジア」戦に登場し、現役選手としてピッチに立ち続ける本田ならではのリアルな視点と鋭い分析で、森保ジャパンの戦いを伝える。
日本テレビ系の中継テーマは「すべての夢を、ゴールにつなげ」。2026日本テレビ系サッカーテーマソングには、B’zの新曲「完全無欠」を起用する。選手たちが挑む夢、背負う思い、勝敗を超えた人間ドラマを彩る楽曲として、大会中継を盛り上げる。
6月15日、20日、24日には『緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP』を放送し、日本代表の戦いを多角的に伝えていく。
○フジ系は10試合生中継 日本が勝ち上がれば決勝T1回戦も
フジテレビ系は、グループステージ5試合、決勝トーナメント5試合の計10試合を生中継する。
グループステージの放送初戦は「フランス×セネガル」。フランス代表のエース、キリアン・エムバペの今大会初登場に注目が集まる。続いて、クリスティアーノ・ロナウド擁する「ポルトガル×コンゴ民主共和国」、28年ぶりの本大会出場となるスコットランドと前回大会ベスト4のモロッコが対戦する「スコットランド×モロッコ」などを放送する。
・6月17日(水) 03:00〜 フランス×セネガル
・6月18日(木) 01:00〜 ポルトガル×コンゴ民主共和国
・6月20日(土) 06:00〜 スコットランド×モロッコ
・6月24日(水) 07:20〜 パナマ×クロアチア
・6月28日(日) 07:30〜 コロンビア×ポルトガル
決勝トーナメントでは、1回戦3試合、2回戦1試合、準々決勝1試合を放送予定。
中継番組のMCは、ジョン カビラと佐久間みなみアナウンサー。メイン解説には小野伸二氏、メインナビゲーターには柿谷曜一朗氏が就任。ジョン カビラは、日本代表の1998年フランス大会初出場からの歩みに触れながら、「ぜひ共に歴史の証人になりましょう!」と呼びかけている。
フジテレビ系2026サッカーテーマソングは、SUPER BEAVERの「クライマックス」。歴史を刻む瞬間への期待感と、サッカーを愛するすべての人へ向けた楽曲として書き下ろされた。
7月1日、8日、15日には『FIFAワールドカップ ウイークリーハイライト けるとめる特別版』を3週連続で放送予定。大会の試合を振り返る特別番組に、Travis JapanがMCを務める『けるとめる』ファミリーが出演する。
○全試合中継のDAZN 日本全試合など無料配信
動画配信サービス・DAZNでは、全試合を配信。そのうち日本代表の全試合、準決勝の2試合、3位決定戦、決勝戦は無料配信される。
・6月15日(月)05:00〜 日本×オランダ
・6月21日(日)13:00〜 日本×チュニジア
・6月26日(金)08:00〜 日本×スウェーデン
・7月15日(水)04:00〜 準決勝1試合目
・7月16日(木)04:00〜 準決勝2試合目
・7月19日(水)06:00〜 3位決定戦
・7月20日(水)04:00〜 決勝戦
全試合の見逃し配信・ハイライトも配信予定。ショートハイライトに関しては無料配信。また、現地からの最新情報を毎日届けるデイリー現地最新リポートも、無料配信される予定。
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