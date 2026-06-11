日本将棋連盟「臨時ホームページ」を公開 5月に“外部からの不正な改ざん”を報告後…「長らくご不便とご心配をおかけし」

日本将棋連盟「臨時ホームページ」を公開 5月に“外部からの不正な改ざん”を報告後…「長らくご不便とご心配をおかけし」