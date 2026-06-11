日本将棋連盟「臨時ホームページ」を公開 5月に“外部からの不正な改ざん”を報告後…「長らくご不便とご心配をおかけし」
日本将棋連盟は11日、「臨時ホームページ」を公開した。
【画像】日本将棋連盟「臨時ホームページ」開設を報告
同連盟は5月21日、公式Xで「先般、当連盟の公式ホームページにおきまして、通常と異なる表示・挙動が確認されたため、安全性を優先し、予防的措置として公開を一時停止し、調査を進めて参りました。その結果、このたび外部からの不正な改ざんが行われたことが判明いたしました」と報告していた。
6月9日には「復旧までに時間を要するため、6月11日（木）を目途に暫定サイトを公開いたします。サイト内コンテンツは順次追加予定です。引き続きご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。進捗は決まり次第、随時お知らせいたします」と呼びかけ。
そして、きょう11日に「長らくご不便とご心配をおかけし、誠に申し訳ございません。皆様にご不安な思いをおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。臨時ホームページを公開いたしました」とURLを案内した。
「現時点では一部コンテンツのみの掲載となりますが、準備が整い次第、順次拡充してまいります。復旧状況も随時お知らせいたします。ご迷惑をおかけしておりますこと重ねてお詫び申し上げますとともに、今しばらくお待ちいただけますようお願いいたします」とつづった。
【画像】日本将棋連盟「臨時ホームページ」開設を報告
同連盟は5月21日、公式Xで「先般、当連盟の公式ホームページにおきまして、通常と異なる表示・挙動が確認されたため、安全性を優先し、予防的措置として公開を一時停止し、調査を進めて参りました。その結果、このたび外部からの不正な改ざんが行われたことが判明いたしました」と報告していた。
6月9日には「復旧までに時間を要するため、6月11日（木）を目途に暫定サイトを公開いたします。サイト内コンテンツは順次追加予定です。引き続きご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。進捗は決まり次第、随時お知らせいたします」と呼びかけ。
「現時点では一部コンテンツのみの掲載となりますが、準備が整い次第、順次拡充してまいります。復旧状況も随時お知らせいたします。ご迷惑をおかけしておりますこと重ねてお詫び申し上げますとともに、今しばらくお待ちいただけますようお願いいたします」とつづった。