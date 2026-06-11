TWS、ミセス「CEREMONY」登場 フォトセッション冒頭から元気よく挨拶「はじめまして！」【Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」】
【モデルプレス＝2026/06/11】SEVENTEEN（セブンティーン）の弟分6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）が6月11日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。
【写真】SEVENTEEN弟分、抜群スタイル際立つ
ブラックスーツを基調に、SHINYU（シンユ）はデニム、JIHOON（ジフン）は縞模様のポロシャツを合わせるなど遊び心も忘れないフォーマルスタイルに身を包んだTWS。フォトセッション冒頭では「TWS挨拶します！TWENTY FOUR SEVEN WITH US！こんにちはTWSです！」と元気よく挨拶すると、YOUNGJAE（ヨンジェ）は「はじめまして！」と流暢に報道陣に礼をした。その後も、1つひとつ撮影が終わるたびに「Thank You！」と元気よく対応する姿が印象的だった。
TWSは2024年1月、PLEDIS ENTERTAINMENTからSEVENTEEN（セブンティーン）以来約9年ぶりとなるボーイグループとして韓国デビューを果たした。メンバーはSHINYU、DOHOON（ドフン）、YOUNGJAE、JIHOON、HANJIN（ハンジン）、KYUNGMIN（ギョンミン）からなる。
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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◆TWS、日本語で元気よく挨拶
ブラックスーツを基調に、SHINYU（シンユ）はデニム、JIHOON（ジフン）は縞模様のポロシャツを合わせるなど遊び心も忘れないフォーマルスタイルに身を包んだTWS。フォトセッション冒頭では「TWS挨拶します！TWENTY FOUR SEVEN WITH US！こんにちはTWSです！」と元気よく挨拶すると、YOUNGJAE（ヨンジェ）は「はじめまして！」と流暢に報道陣に礼をした。その後も、1つひとつ撮影が終わるたびに「Thank You！」と元気よく対応する姿が印象的だった。
◆Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」
ライブやフェスとは異なる、ファッション・音楽・カルチャーが融合した新たなエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents『CEREMONY』」。プライズ（PRIZE）とは異なる“プレイズ（PRAISE）”というスタイルを掲げ、お互いの音楽やカルチャーを讃え合い、交わり合うことで、次世代のエンタテインメントコミュニティーのあり方を提唱する。
2025年6月18日にKアリーナ横浜で初開催され、2回目の開催となる今年は、日程を2日間に拡大しての開催。初日となる6月10日のゲストは、AI、asmi、超ときめき◆宣伝部（◆はハートマーク）、ORANGE RANGE、s**t kingz、TOMORROW X TOGETHER、11日のゲストはFRUITS ZIPPER、上白石萌音、マキシマム ザ ホルモン、ネクライトーキー、サカグチアミ、TWS。国もジャンルも多種多様な全12アーティストを招聘する。（modelpress編集部）
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