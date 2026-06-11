【東京駅】エキナカ「グランスタ東京」一部エリアをリニューアル 日常で利用しやすい食＆雑貨ずらり…ショップ一挙発表（概要・一覧）
東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」（運営：JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー）は10日、一部エリアのリニューアル情報を発表した。「丸の内坂エリア」が9月中旬に「地下 丸の内改札内エリア」へと生まれ変わる予定で、新ショップなど概要が明らかになった。
【画像多数】何がある？グランスタ東京の新エリアマップ・新ショップ情報など
2026年1月に閉店した「丸の内坂エリア」が、約8ヶ月の工事を経てエリア名称を「地下 丸の内改札内エリア」に名称変更。“FAV ZAKA” Favorite MARUNOUCHIZAKAをコンセプトに、これまでスイーツと雑貨の2つに分かれていた売り場が1つになり、より日常で利用しやすいエリアとなる。
新ブランド10ショップ、リニューアル前からの人気ショップのリニューアル／リブランディング11ショップなどの26ショップで構成。東京駅限定ブランドは12ショップ。食と雑貨のカテゴリーをミックスし、4つのゾーニングによって、回遊しやすくなる。
空間デザインでは、「域をデザインする」ことをテーマに、江戸丸の内に原点回帰し、この土地を象徴する上屋敷を再解釈するため、“KAMIYASH-IKI”をデザインモチーフとする。
■グランスタ東京 地下 丸の内改札内エリア
開業予定：2026年9月中旬
施設所在地：JR東日本 東京駅 地下1階（改札内）
開発面積：約1,080平米
ショップ数：26ショップ
【コメント】
東京店長／松田 敏伸氏
美味しい「食」とこだわりの「雑貨」がぎゅっと詰まったエリアがいよいよオープンします。バラエティ豊かなショップが並ぶこのエリアでは、訪れるたびに新しいお気に入りに出会えるはず。毎日の定番にしたくなる、心地よい空間をご用意しました。
新しく生まれ変わる地下 丸の内改札内エリアへ、ぜひワクワクする出会いを探しに来てください。
リーシング担当／米持 静乃氏
2024年から続く地下1階リニューアルの最終章として、丸の内坂エリアが約10年ぶりに生まれ変わります。
今回はお客さまの日常に寄り添い、足繁く通いたくなる場所を目指しました。日々の高揚感を高める「こだわりの商品」や「仕掛け」を通じて、新たなお気に入りや価値を提供したいという、同じ想いをもつブランドにご出店いただきます。このエリアが、皆さまの特別なお気に入りとなれば幸いです。
【出店ショップ一覧】
フォートナム・アンド・メイソン（ティースタンド）
neu by sarkara（洋菓子）
ROND-POINT souvenir（洋菓子）
The Little BAKERY Tokyo（洋菓子）
KIJITORA（和洋菓子）
バター菓子専科 虎子堂（和洋菓子）
HENRI CHARPENTIER Atelier Tokyo（洋菓子）
鳴門金時本舗 栗尾商店 芋乃実（和菓子）
ERIE T.（洋菓子）
Butter Milk Lab（洋菓子）
京橋千疋屋 旬盛（洋菓子）
Caffarel -Il Gianduia-（洋菓子）
TOKYO PASTA STATION（イタリアンレストラン）
たまご専門 本巣ヱ（実演付き和洋菓子）
A Bite Coffee（洋菓子）
Marche Bloom（洋菓子）
ほぼ日手帳ストア（文具・雑貨）
Ivorish MAISON（洋菓子）
Spiral Rendezvous Store（アート雑貨）
中川政七商店（生活雑貨）
かまわぬ GIFT STAND（和雑貨）
INDEN・YA × JIZAING（和雑貨）
東京喫茶メリー（洋菓子）
ヒトップカンロ（洋菓子）
THE CITY BAKERY + Bar & Grill（ベーカリーレストラン）
【画像多数】何がある？グランスタ東京の新エリアマップ・新ショップ情報など
2026年1月に閉店した「丸の内坂エリア」が、約8ヶ月の工事を経てエリア名称を「地下 丸の内改札内エリア」に名称変更。“FAV ZAKA” Favorite MARUNOUCHIZAKAをコンセプトに、これまでスイーツと雑貨の2つに分かれていた売り場が1つになり、より日常で利用しやすいエリアとなる。
空間デザインでは、「域をデザインする」ことをテーマに、江戸丸の内に原点回帰し、この土地を象徴する上屋敷を再解釈するため、“KAMIYASH-IKI”をデザインモチーフとする。
■グランスタ東京 地下 丸の内改札内エリア
開業予定：2026年9月中旬
施設所在地：JR東日本 東京駅 地下1階（改札内）
開発面積：約1,080平米
ショップ数：26ショップ
【コメント】
東京店長／松田 敏伸氏
美味しい「食」とこだわりの「雑貨」がぎゅっと詰まったエリアがいよいよオープンします。バラエティ豊かなショップが並ぶこのエリアでは、訪れるたびに新しいお気に入りに出会えるはず。毎日の定番にしたくなる、心地よい空間をご用意しました。
新しく生まれ変わる地下 丸の内改札内エリアへ、ぜひワクワクする出会いを探しに来てください。
リーシング担当／米持 静乃氏
2024年から続く地下1階リニューアルの最終章として、丸の内坂エリアが約10年ぶりに生まれ変わります。
今回はお客さまの日常に寄り添い、足繁く通いたくなる場所を目指しました。日々の高揚感を高める「こだわりの商品」や「仕掛け」を通じて、新たなお気に入りや価値を提供したいという、同じ想いをもつブランドにご出店いただきます。このエリアが、皆さまの特別なお気に入りとなれば幸いです。
【出店ショップ一覧】
フォートナム・アンド・メイソン（ティースタンド）
neu by sarkara（洋菓子）
ROND-POINT souvenir（洋菓子）
The Little BAKERY Tokyo（洋菓子）
KIJITORA（和洋菓子）
バター菓子専科 虎子堂（和洋菓子）
HENRI CHARPENTIER Atelier Tokyo（洋菓子）
鳴門金時本舗 栗尾商店 芋乃実（和菓子）
ERIE T.（洋菓子）
Butter Milk Lab（洋菓子）
京橋千疋屋 旬盛（洋菓子）
Caffarel -Il Gianduia-（洋菓子）
TOKYO PASTA STATION（イタリアンレストラン）
たまご専門 本巣ヱ（実演付き和洋菓子）
A Bite Coffee（洋菓子）
Marche Bloom（洋菓子）
ほぼ日手帳ストア（文具・雑貨）
Ivorish MAISON（洋菓子）
Spiral Rendezvous Store（アート雑貨）
中川政七商店（生活雑貨）
かまわぬ GIFT STAND（和雑貨）
INDEN・YA × JIZAING（和雑貨）
東京喫茶メリー（洋菓子）
ヒトップカンロ（洋菓子）
THE CITY BAKERY + Bar & Grill（ベーカリーレストラン）