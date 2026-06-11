【医師が教える】「プロテインを飲む人」が注意すべきこと
筋トレ後のプロテインが習慣になっている。健康のためにたんぱく質を意識して多めに食べている――そんな人ほど、一度立ち止まって考えてほしいことがある。「多いほどよい」は、必ずしも正しくないからだ。
東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）
「たんぱく質は多めに摂ればいい」と思っていないか
健康志向の高まりとともに、たんぱく質をしっかり摂ろうという意識は広まっている。
食事でも意識して、さらにプロテインドリンクも毎日飲む――
そういう人は、少なくないはずだ。
しかし、体が必要とする量を超えたたんぱく質は、筋肉の材料にはならない。
余剰分はエネルギー源として燃やされ、その過程で「燃えカス」が生じる。
この燃えカスを処理するのが、肝臓と腎臓だ。
つまり、摂れば摂るほど、これらの臓器に負担をかけることになる。
健康な人でも「摂りすぎ」は無関係ではない
そのときのたんぱく質の燃えカスの処理によって、肝臓や腎臓に持病がある人は、持病が悪化する可能性があります。
また、大きな持病のない元気な人でも、山のようにたんぱく質を食べたら、肝臓と腎臓への負担量は無視できなくなります。
特にプロテインサプリを摂り過ぎると、肝臓や腎臓を痛めることがあります。何ごともほどほどに抑えてください。
――『医者が教える栄養学的に正しい最高の食事術』（田中越郎 著）より
自分は健康だから大丈夫と思っている人も、注意が必要だ。
著者は山のようにたんぱく質を食べたら、肝臓と腎臓への負担は無視できなくなると言い切っている。
持病の有無にかかわらず、過剰摂取のリスクはゼロではない。
特に見落としがちなのが、食事とサプリの「合算」だ。
肉や魚をしっかり食べたうえに、プロテインドリンクを1〜2杯飲む――
それだけで、一日の摂取量が知らず知らずのうちに多くなっていることがある。
手軽に摂れるからこそ、量の感覚が鈍くなりやすい。
「ほどほど」が、長く健康でいるための現実的な答えだ
著者の言葉は、シンプルだ。
何ごともほどほどに抑えてください。
派手なアドバイスではないが、長く続けられる食習慣の土台は、こういった地味な原則の上にある。
肝臓や腎臓に持病がある人は、たんぱく質の摂取量について必ず主治医に相談してほしい。
持病がない人も、プロテインサプリの用量目安を守り、食事との合算を意識することが大切だ。
心配な場合は、かかりつけ医や栄養士に相談することをお勧めしたい。
今日から試すなら、一日のたんぱく質摂取量（食事＋サプリ）を合算して、一度確認することだけでいい。
（本記事は、書籍『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』をもとに作成しました。本記事は、医師による診断や治療の代わりとなるものではありません。健康状態に不安がある場合は、必ず専門の医療機関を受診し、医師の指示に従ってください。）