筋トレ後のプロテインが習慣になっている。健康のためにたんぱく質を意識して多めに食べている――そんな人ほど、一度立ち止まって考えてほしいことがある。「多いほどよい」は、必ずしも正しくないからだ。

東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『 医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術 』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

「たんぱく質は多めに摂ればいい」と思っていないか

健康志向の高まりとともに、たんぱく質をしっかり摂ろうという意識は広まっている。

食事でも意識して、さらにプロテインドリンクも毎日飲む――

そういう人は、少なくないはずだ。

しかし、体が必要とする量を超えたたんぱく質は、筋肉の材料にはならない。

余剰分はエネルギー源として燃やされ、その過程で「燃えカス」が生じる。

この燃えカスを処理するのが、肝臓と腎臓だ。

つまり、摂れば摂るほど、これらの臓器に負担をかけることになる。

健康な人でも「摂りすぎ」は無関係ではない



そのときのたんぱく質の燃えカスの処理によって、肝臓や腎臓に持病がある人は、持病が悪化する可能性があります。

また、大きな持病のない元気な人でも、山のようにたんぱく質を食べたら、肝臓と腎臓への負担量は無視できなくなります。

特にプロテインサプリを摂り過ぎると、肝臓や腎臓を痛めることがあります。何ごともほどほどに抑えてください。 たんぱく質をたくさん食べると、体の構成成分の材料として使われなかった余剰分はエネルギー源として燃やされてしまいます。そのときのたんぱく質の燃えカスの処理によって、肝臓や腎臓に持病がある人は、持病が悪化する可能性があります。また、大きな持病のない元気な人でも、山のようにたんぱく質を食べたら、肝臓と腎臓への負担量は無視できなくなります。特にプロテインサプリを摂り過ぎると、肝臓や腎臓を痛めることがあります。何ごともほどほどに抑えてください。 ――『医者が教える栄養学的に正しい最高の食事術』（田中越郎 著）より

自分は健康だから大丈夫と思っている人も、注意が必要だ。

著者は山のようにたんぱく質を食べたら、肝臓と腎臓への負担は無視できなくなると言い切っている。

持病の有無にかかわらず、過剰摂取のリスクはゼロではない。

特に見落としがちなのが、食事とサプリの「合算」だ。

肉や魚をしっかり食べたうえに、プロテインドリンクを1〜2杯飲む――

それだけで、一日の摂取量が知らず知らずのうちに多くなっていることがある。

手軽に摂れるからこそ、量の感覚が鈍くなりやすい。

「ほどほど」が、長く健康でいるための現実的な答えだ

著者の言葉は、シンプルだ。

何ごともほどほどに抑えてください。

派手なアドバイスではないが、 長く続けられる食習慣の土台は、こういった地味な原則の上にある。

肝臓や腎臓に持病がある人は、たんぱく質の摂取量について必ず主治医に相談してほしい。

持病がない人も、プロテインサプリの用量目安を守り、食事との合算を意識することが大切だ。

心配な場合は、かかりつけ医や栄養士に相談することをお勧めしたい。

今日から試すなら、一日のたんぱく質摂取量（食事＋サプリ）を合算して、一度確認することだけでいい。