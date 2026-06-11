岡田准一、『木更津キャッツアイ』聖地で久々の再会 ″14年ぶりロケ″俳優は「センスの塊だった」
岡田の活躍に「どこまでもどこまでも登れ」
俳優の岡田准一が、10日放送のTBS系バラエティー『今さらシロー！〜テストに出ないが役に立つ〜』（後8：54）に出演。24年前に主演を務めたドラマ『木更津キャッツアイ』で共演した酒井若菜と感動の再会を果たし、互いへの思いを語り合った。
【写真】岡田准一＆佐藤隆太が“にゃ〜” 撮影は妻夫木聡
本番組は岡田と秋山竜次（ロバート）の2人が、テストには出ないが人生の役に立つ情報を全力で体験しながら学ぶバラエティー。今回は野呂佳代を進行に迎え、あのちゃんら豪華ゲストとともに木更津カルチャーの聖地をめぐった。岡田が主演を務め、24年前に同局で放送され、その後映画化もされた伝説のドラマ『木更津キャッツアイ』の聖地巡礼も行われ、綾小路翔、酒井若菜らドラマゆかりのゲストたちも続々登場した。
ロケ地のひとつである八剱八幡神社では、岡田がモー子役の酒井とサプライズで感動の再会。酒井は約14年ぶりのバラエティーロケだとも明かした。その後、当時のスタッフが転身した蕎麦屋へと場所を移し、当時の互いの印象を語り合った。酒井は当時の岡田について「初めての単独主演で、しかも21歳で、今考えると本当にちゃんと主人公としての振る舞いをしていて、かっこいい主役だった」と絶賛した。
岡田も酒井への思いを率直に語り、「本当に真面目な話をするとセンスの塊だった」と称えた。宮藤官九郎の脚本を映像化する難しさに触れながら、「モー子が来ると間違いないという安心感があるセンスは、役者やスタッフみんなから思われていた」と明かした。
さらに野呂が「酒井さんはその後の岡田さんの活躍をどのように見ていましたか」と問いかけると、酒井は「どんどん立派になられて、活躍している姿を見るとなんか（胸に）来るんですよね。どこまでもどこまでも登れという風に思いますよね」と目を細めた。照れた様子の岡田が「男と女のラブゲーム」の一節を口ずさむと、酒井も一緒に歌い出すなど、24年を経ても変わらぬ絆を見せた。
俳優の岡田准一が、10日放送のTBS系バラエティー『今さらシロー！〜テストに出ないが役に立つ〜』（後8：54）に出演。24年前に主演を務めたドラマ『木更津キャッツアイ』で共演した酒井若菜と感動の再会を果たし、互いへの思いを語り合った。
【写真】岡田准一＆佐藤隆太が“にゃ〜” 撮影は妻夫木聡
本番組は岡田と秋山竜次（ロバート）の2人が、テストには出ないが人生の役に立つ情報を全力で体験しながら学ぶバラエティー。今回は野呂佳代を進行に迎え、あのちゃんら豪華ゲストとともに木更津カルチャーの聖地をめぐった。岡田が主演を務め、24年前に同局で放送され、その後映画化もされた伝説のドラマ『木更津キャッツアイ』の聖地巡礼も行われ、綾小路翔、酒井若菜らドラマゆかりのゲストたちも続々登場した。
岡田も酒井への思いを率直に語り、「本当に真面目な話をするとセンスの塊だった」と称えた。宮藤官九郎の脚本を映像化する難しさに触れながら、「モー子が来ると間違いないという安心感があるセンスは、役者やスタッフみんなから思われていた」と明かした。
さらに野呂が「酒井さんはその後の岡田さんの活躍をどのように見ていましたか」と問いかけると、酒井は「どんどん立派になられて、活躍している姿を見るとなんか（胸に）来るんですよね。どこまでもどこまでも登れという風に思いますよね」と目を細めた。照れた様子の岡田が「男と女のラブゲーム」の一節を口ずさむと、酒井も一緒に歌い出すなど、24年を経ても変わらぬ絆を見せた。