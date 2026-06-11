「お上手！」「最高の癒しです」と絶賛されているのは、スカウトされるほどの素晴らしいスライディングを見せてくれる猫ちゃんの光景。その見事な滑り込み姿にはたくさんの人からコメントが寄せられ、再生回数は2410万回を超える大反響を巻き起こすこととなりました。

【動画：ソファに向かって勢いよく『走り始めた猫』→次の瞬間…見事すぎる『滑り込み』】

ソファに向かって駆け出すふくまる君

野球部がスカウトをかけたくなるほど見事な滑り込みを披露することとなったのは、Instagramアカウント『マンチカン ふくまる』に投稿された、ある日の光景。

その日、マンチカンのふくまる君の飼い主さんは、ソファの下にカメラを設置しておいたそう。すると、そこにふくまる君の姿が映っていたといいます。ふくまる君は、はじめ部屋の隅の方に小さく写っていたそう。

しかし、数秒後にはその姿がだんだんと大きくなることに。どうやら、ふくまる君は猛ダッシュでカメラの方へ走り始めたようです。

手足をパタパタと動かして、すごいスピードでカメラに近づいてくるふくまる君。このままではソファにぶつかってしまう…と思いきや。次の瞬間、カメラは衝撃的な光景を映すこととなったのでした。

見事な『滑り込み』に絶賛の声続々！

ソファに向かって猛スピードで駆け出したふくまる君。そしてソファの目の前まで来ると…なんと、ふくまる君は素早く体勢を低くして、ソファの下へ滑り込んできたそう！

カメラの目の前まで来たふくまる君は、目をまんまるくして左右をキョロキョロと見渡していたといいます。あまりに華麗なスライディングに、自分でも驚いてしまったのでしょうか？

そんなふくまる君の滑り込みの瞬間を見た野球部の人からは、「うちの部に来て欲しい」とオファーが寄せられることとなったのでした。

こだわりの角度で挑戦してみることも

スカウトされるほどの見事なスライディングを披露したふくまる君。別の日には、さらにワンランク上の技を見せてくれたそう。その日もいつものように遠くからソファの方へ駆け寄っていったふくまる君。そして次の瞬間…ふくまる君は、斜めの角度から流れるように滑り込んできたそう！

どうやら新技を披露したかったご様子。そんなふくまる君の特技『滑り込み』に、たくさんの人がほっこりとした気持ちになるのでした。

この光景には、「まん丸おめめに変わる瞬間がかわいい」「床が綺麗になりそう」「めっちゃきれいに入ってるｗ」と、ふくまる君の見事なスライディングに賞賛の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『マンチカン ふくまる』では、そんな元気いっぱいなふくまる君が投稿を見た人に笑顔を届けていますよ。

ふくまる君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「マンチカン ふくまる」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。