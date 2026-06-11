平均年齢56歳という異色のおじさん3人組演劇ユニット「G3ユニット」が話題となっている。昨年3月に上演された旗揚げ公演「おじさんの恋」では、追加公演を含めチケットが即日完売するほどの人気ぶり。今月17日に新宿シアタートップスにて第2回公演「三人の父親」（〜28日）の初日を迎える。

ユニットはテレビ朝日「王様戦隊キングオージャー」（2023年）で共演したリーダーの吉満寛人（65）、森岡豊（53）、福澤重文（50）で25年に結成。3人はいわゆるヒーローの「側近組」のキャストで、撮影当時は東映撮影所近くの大泉学園の居酒屋で何度も酒を酌み交わした。クランクアップ後も吉満の自宅に集まるなど交流が続き、「舞台がやりたい」という吉満の一言がきっかけで第1回公演が実現。「大人のラブコメディー」をテーマにしたストーリーと、含みを持たせた意味深な演出が反響を呼び、SNSでは考察が飛び交った。

しかし、本人たちは当初は観客に受け入れてもらえるのか不安に思っていたという。小劇場での公演をプロデュースするなど舞台経験が豊富な福澤に比べ、吉満や森岡はこれまでにドラマや映画などの映像作品を中心に活動してきた。最年少の福澤のアドバイスを仰ぎながら稽古に励んだといい、吉満は「重文がいなかったら上演できていない」と絶大な信頼を寄せる。チケット発売の前日も「売れるわけない」と冗談を飛ばすほどだったが、実際はわずか1時間で即完売。プレッシャーに押しつぶされそうになりながら全8公演を完走し、3人とも「第1回公演は挑戦だった」と口を揃えた。かつての懸念も杞憂に終わり、おじさん3人が真剣に演劇と向き合っている姿が観客の胸を打ったのだろう、千秋楽はスタンディングオベーションで大盛況に幕を閉じた。福澤は「吉満さんがうるうるしながら“俺、この年になってやっと役者になれた気がした”って言ったのが忘れられない」と語る。吉満もあふれんばかりの拍手が贈られたカーテンコールの光景が目に焼き付いているようで「“ああ、もう1回やらなきゃ”と思った。お客さんから感動をもらった」としみじみと振り返った。

第2回公演となる「三人の父親」は、母を亡くしたヒロインのもとに集まった生みの親と育ての親、そして本当の父親を名乗る謎の男をめぐる苦笑系喜劇。前回と同様に「考察系舞台」としてのミステリー要素も盛り込まれており、育ての親・福ちゃんを演じる福澤は「2回目、3回目だと全く見方が変わります。今回も盛り上がると思うので、ぜひ考察してほしい」とアピール。キャパシティーや公演期間も増え「内心ビビっています」と吐露しながらも、「前回とは違ったキャストのカラーを出していけたら」とコメント。森岡は「いい年したおっさん3人の“くすぶり”を見てほしい」と意気込み。脚本・演出のブラジリィー・アン・山田氏が描く3人の新境地にも注目だ。

第3回、第4回と続く今後の構想もすでに始まっている。3歳から20歳まで剣道に打ち込み、「忠臣蔵」など時代劇の経験が豊富な森岡を主演とした時代劇も候補のひとつだ。殺陣が得意な森岡に感化され、吉満も道場に殺陣を習いにいくようになったといい「時代劇は、もう少し大きい劇場でできるようになってからね！じゃないと刀振り回せないから」とお茶目にさらなるステップアップを誓った。福澤も「おじさんらしいコメディーテイストもある時代劇をやれたら楽しいと思う」と夢を掲げた。

演劇界でも異例といえるおじさんユニットの活躍。3人組といえば今年4月にライブ通算3000本の快挙を達成したロックバンド「THE ALFEE」（平均年齢71歳）が有名だが、森岡は「アルフィーさんはレジェンド中のレジェンド。ああいうふうになれたら素敵だなと思う」と目を輝かせた。福澤は、イモ欽トリオが十数年ぶりにそろったコント公演を見に行った時のことを思い返した。ライブの終盤、「ハイスクールララバイ」が流れた瞬間は大盛り上がりだったと興奮気味に明かし「歳をとっても舞台やライブに出ているおじさん達って、素敵だな」と感慨。芸能界の大先輩の活躍を糧に「自分たちも、後輩やファンの方々にとって可愛げのある魅力的なおじさんたちになれたら」と胸を張った。（松尾 知香）

◇吉満 寛人（よしみつ・ひろと）1960年（昭35）7月4日生まれ、鹿児島県出身の65歳。80年代に活躍した男性パフォーマンスユニット「劇男一世風靡」の元メンバーで、86年に映画「恋する女たち」で俳優デビュー。名バイプレーヤーとして映画やドラマで活躍中で、今年2月には舞台「パイロット」に出演。1メートル75。血液型O。

◇森岡 豊（もりおか・ゆたか）1973年（昭48）2月18日生まれ、東京都出身の53歳。04年にテレビ朝日「忠臣蔵」でテレビデビュー。24年に映画「栄光のバックホーム」、25年にNHK大河ドラマ「べらぼう」に出演。夏には「キングダム 魂の決戦」（7月17日公開）の公開が控える。1メートル81。血液型B。

◇福澤 重文（ふくざわ・じゅうぶん）1976年（昭51）3月6日生まれ、大阪府出身の50歳。95年にNHK銀河小説「ワイン殺人事件25歳の夏」で俳優デビュー。25年にNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に出演し、大ヒット公開中の映画「君のクイズ」ではクイズプレーヤーの馬場役を熱演。1メートル69。血液型A。