話題のグルメにハシゴ酒も楽しめる！「進化系横丁＆フードホール」4選【夏の夜のおでかけ特集2026】
◆話題のグルメにハシゴ酒も楽しめる！「進化系横丁＆フードホール」4選【夏の夜のおでかけ特集2026】
話題のエリアに、これまでのイメージを覆すおしゃれな"進化系横丁＆フードホール"が続々登場！ 渋谷、芝浦、虎ノ門、関内の4スポットは、空間もそれぞれ個性があり、名だたる名店が手がける美食メニューがずらり。さらには、館内醸造のビールなど、ここでしか飲めないお酒も。涼しい室内で快適に美食めぐりができるから、蒸し暑い夏の夜にぴったり！
◆【関内】スタジアム横バル街
34軒がひしめく横浜の新たなハシゴ酒の聖地
2026年3月に誕生した「BASEGATE横浜関内」にできた、国内最大級の飲食ゾーン「スタジアム横バル街」。ホテルやオフィスなど一体となった複合施設内の2棟にまたがり、34軒もの個性豊かな飲食店がひしめき合う、賑やかなバル街。全店にコの字型等のカウンター席が完備され、店主や客同士の会話が自然に弾む路地裏のようなライブ感が魅力。おひとり様でも気軽にハシゴ酒を楽しめる、23時まで営業の注目スポット。
夏の夜の楽しみ方は？
34軒には横浜発祥の料理や食文化、異国グルメが勢揃い。創業112年「梅や」の居酒屋で焼き鳥を楽しんだ後は、野毛の人気バル「和い和いイタリアン酒場とんとんとんきぃ」でワインを1杯、ビール派なら関内の”地産地消”クラフトビールなど、店から店へのホッピングが楽しい。さらに、通路でのワークショップなど、食とエンタメカルチャーが融合するにぎやかな空間で、ここならではの雰囲気を堪能しよう。
DATA
TEL.各店舗ごとに異なる
住所／神奈川県横浜市中区港町1-1-1 BASEGATE横浜関内 ザ レガシー,スタジアムサイドテラス
営業時間／11:00〜23:00
※店舗により異なる
定休日／BASEGATE横浜関内に準ずる
アクセス／JR根岸線「関内駅」徒歩1分、横浜市営地下鉄ブルーライン「関内駅」徒歩1分、横浜高速鉄道みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩7分
◆【渋谷】FOOD MET
3エリアを自由にハシゴ！渋谷のおしゃれフードホールへ
渋谷の新たなランドマークShibuya Sakura Stageは、"住む・働く・遊ぶ"を揃えた大規模複合施設。その4階にある「FOOD MET」は、3つのエリアで構成された次世代型のフードホール。ソウルミュージックが流れる寿司屋など個性ある6店鋪が並ぶ「渋谷 By STREET」、旬の味が集う「404 Kitchen」、ビールを楽しめる「SHIBUYA SAKURAGAOKA BEER HALL」があり、気分に合わせて選んで、旬のフードカルチャーを体感してみて。
夏の夜の楽しみ方は？
注目は、限定の味に出会える「404 Kitchen」。常設店を持たないシェフのポップアップなど期間限定の店ばかりで、レアなおいしさを楽しめるチャンス。カウンター席だけの構成だから、ひとりでふらっと気軽に訪れても安心。一夜限りの出店もあるから、事前にSNSで最新情報をチェックして出かけてみて。もっと飲みたい人は、クラフトビールが飲めるビアホールへ！
DATA
TEL.各店舗ごとに異なる
住所／東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ4F
営業時間／11:00?23:00
定休日／渋谷サクラステージに準ずる
アクセス／JR各線「渋谷駅」新南改札口すぐ、東京メトロ各線・東急東横線・田園都市線「渋谷駅」徒歩約5分、京王井の頭線「渋谷駅」徒歩約10分
◆【浜松町】CANAL DINING HALL
運河の風と緑に癒やされる、進化系ダイニング
港区芝浦に誕生したBLUE FRONT SHIBAURA TOWER Sは、都市の利便性と自然の豊かさが響き合う「TOKYO＆NATURE」を施設コンセプトに、空・海・緑との繋がりを意識した開放的な空間づくりを特長としている大規模複合施設。運河を望む2階の「CANAL DINING HALL」は、フードコートの気軽さとレストランの上質さが融合した、大人の美食フードホール。高い吹き抜けがある室内空間は、天候を問わずリゾートのような心地よさ。
夏の夜の楽しみ方は？
夜は運河の風を感じるテラス席をキープして、心地よい海風と共に乾杯。座ったままモバイルオーダーをすれば、17時以降はスタッフが席まで料理を運んでくれる贅沢なスタイル。星付きの名店で腕を磨いたシェフが手掛ける「OMINO」やとんかつの名店「TAIHO Kitchen 」など、各店の味をハシゴ気分で自由に組み合わせてみて。さらに、ワークショップや限定イベントも随時開催されているから、参加してみるのもおすすめ。
DATA
TEL.03-6812-8112
住所／東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 2F
営業時間／平日7:00〜23:00、土9:00-23:00、日・祝9:00?22:00
定休日／BLUE FRONT SHIBAURAに準ずる
アクセス／JR各線「浜松町駅」徒歩6分、都営各線「大門駅」 徒歩11分、ゆりかもめ「日の出駅」徒歩7分
◆【虎ノ門】T-MARKET
木のぬくもりに包まれる、都会のサードプレイス
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー地下2階にある「T-MARKET」は、約900坪もの広大なマーケット。レストランだけでなく、ワインやパン、雑貨が買えるショップなど27店舗がずらり。木のぬくもりを感じるデザインやソファ席、豊かなグリーンに囲まれた都会のオアシス的な室内空間で、仕事帰りのサードプレイス的に活用したい場所。夜は約140席ある「T-MARKET PUBLIC TABLE」の予約も可能だから、美食のハシゴにぜひ事前予約を。
◆
夏の夜の楽しみ方は？
夜は、作り手のこだわりや想いがダイレクトに伝わる名店を巡ってみて。注目は、日本橋「Neki」などを手掛ける西恭平氏による新しい形の居酒屋「Uke」。バーテンダーが手掛けるアップデートされたドリンクとともに、ここでしか味わえないひと皿を堪能しよう。2次会は、同じフロアにあるレモンサワーが人気の「PON CUE BON」へ。ワンフロアのため、暑い夏でも涼しい室内を汗をかかずに移動して楽しめるのが嬉しいポイント。
DATA
TEL.03-6406-6192（虎ノ門ヒルズインフォメーションセンター）
住所／東京都港区虎ノ門2-6-3 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー B2F
営業時間／8:00?23:00（日・祝?22:00）
定休日／虎ノ門ヒルズに準ずる
アクセス／東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩1分（駅直結）、東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩6分、東京メトロ各線「霞ヶ関駅」徒歩8分
話題のエリアに、これまでのイメージを覆すおしゃれな"進化系横丁＆フードホール"が続々登場！ 渋谷、芝浦、虎ノ門、関内の4スポットは、空間もそれぞれ個性があり、名だたる名店が手がける美食メニューがずらり。さらには、館内醸造のビールなど、ここでしか飲めないお酒も。涼しい室内で快適に美食めぐりができるから、蒸し暑い夏の夜にぴったり！
34軒がひしめく横浜の新たなハシゴ酒の聖地
2026年3月に誕生した「BASEGATE横浜関内」にできた、国内最大級の飲食ゾーン「スタジアム横バル街」。ホテルやオフィスなど一体となった複合施設内の2棟にまたがり、34軒もの個性豊かな飲食店がひしめき合う、賑やかなバル街。全店にコの字型等のカウンター席が完備され、店主や客同士の会話が自然に弾む路地裏のようなライブ感が魅力。おひとり様でも気軽にハシゴ酒を楽しめる、23時まで営業の注目スポット。
夏の夜の楽しみ方は？
34軒には横浜発祥の料理や食文化、異国グルメが勢揃い。創業112年「梅や」の居酒屋で焼き鳥を楽しんだ後は、野毛の人気バル「和い和いイタリアン酒場とんとんとんきぃ」でワインを1杯、ビール派なら関内の”地産地消”クラフトビールなど、店から店へのホッピングが楽しい。さらに、通路でのワークショップなど、食とエンタメカルチャーが融合するにぎやかな空間で、ここならではの雰囲気を堪能しよう。
DATA
TEL.各店舗ごとに異なる
住所／神奈川県横浜市中区港町1-1-1 BASEGATE横浜関内 ザ レガシー,スタジアムサイドテラス
営業時間／11:00〜23:00
※店舗により異なる
定休日／BASEGATE横浜関内に準ずる
アクセス／JR根岸線「関内駅」徒歩1分、横浜市営地下鉄ブルーライン「関内駅」徒歩1分、横浜高速鉄道みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩7分
◆【渋谷】FOOD MET
3エリアを自由にハシゴ！渋谷のおしゃれフードホールへ
渋谷の新たなランドマークShibuya Sakura Stageは、"住む・働く・遊ぶ"を揃えた大規模複合施設。その4階にある「FOOD MET」は、3つのエリアで構成された次世代型のフードホール。ソウルミュージックが流れる寿司屋など個性ある6店鋪が並ぶ「渋谷 By STREET」、旬の味が集う「404 Kitchen」、ビールを楽しめる「SHIBUYA SAKURAGAOKA BEER HALL」があり、気分に合わせて選んで、旬のフードカルチャーを体感してみて。
夏の夜の楽しみ方は？
注目は、限定の味に出会える「404 Kitchen」。常設店を持たないシェフのポップアップなど期間限定の店ばかりで、レアなおいしさを楽しめるチャンス。カウンター席だけの構成だから、ひとりでふらっと気軽に訪れても安心。一夜限りの出店もあるから、事前にSNSで最新情報をチェックして出かけてみて。もっと飲みたい人は、クラフトビールが飲めるビアホールへ！
DATA
TEL.各店舗ごとに異なる
住所／東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ4F
営業時間／11:00?23:00
定休日／渋谷サクラステージに準ずる
アクセス／JR各線「渋谷駅」新南改札口すぐ、東京メトロ各線・東急東横線・田園都市線「渋谷駅」徒歩約5分、京王井の頭線「渋谷駅」徒歩約10分
◆【浜松町】CANAL DINING HALL
運河の風と緑に癒やされる、進化系ダイニング
港区芝浦に誕生したBLUE FRONT SHIBAURA TOWER Sは、都市の利便性と自然の豊かさが響き合う「TOKYO＆NATURE」を施設コンセプトに、空・海・緑との繋がりを意識した開放的な空間づくりを特長としている大規模複合施設。運河を望む2階の「CANAL DINING HALL」は、フードコートの気軽さとレストランの上質さが融合した、大人の美食フードホール。高い吹き抜けがある室内空間は、天候を問わずリゾートのような心地よさ。
夏の夜の楽しみ方は？
夜は運河の風を感じるテラス席をキープして、心地よい海風と共に乾杯。座ったままモバイルオーダーをすれば、17時以降はスタッフが席まで料理を運んでくれる贅沢なスタイル。星付きの名店で腕を磨いたシェフが手掛ける「OMINO」やとんかつの名店「TAIHO Kitchen 」など、各店の味をハシゴ気分で自由に組み合わせてみて。さらに、ワークショップや限定イベントも随時開催されているから、参加してみるのもおすすめ。
DATA
TEL.03-6812-8112
住所／東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 2F
営業時間／平日7:00〜23:00、土9:00-23:00、日・祝9:00?22:00
定休日／BLUE FRONT SHIBAURAに準ずる
アクセス／JR各線「浜松町駅」徒歩6分、都営各線「大門駅」 徒歩11分、ゆりかもめ「日の出駅」徒歩7分
◆【虎ノ門】T-MARKET
木のぬくもりに包まれる、都会のサードプレイス
虎ノ門ヒルズ ステーションタワー地下2階にある「T-MARKET」は、約900坪もの広大なマーケット。レストランだけでなく、ワインやパン、雑貨が買えるショップなど27店舗がずらり。木のぬくもりを感じるデザインやソファ席、豊かなグリーンに囲まれた都会のオアシス的な室内空間で、仕事帰りのサードプレイス的に活用したい場所。夜は約140席ある「T-MARKET PUBLIC TABLE」の予約も可能だから、美食のハシゴにぜひ事前予約を。
◆
夏の夜の楽しみ方は？
夜は、作り手のこだわりや想いがダイレクトに伝わる名店を巡ってみて。注目は、日本橋「Neki」などを手掛ける西恭平氏による新しい形の居酒屋「Uke」。バーテンダーが手掛けるアップデートされたドリンクとともに、ここでしか味わえないひと皿を堪能しよう。2次会は、同じフロアにあるレモンサワーが人気の「PON CUE BON」へ。ワンフロアのため、暑い夏でも涼しい室内を汗をかかずに移動して楽しめるのが嬉しいポイント。
DATA
TEL.03-6406-6192（虎ノ門ヒルズインフォメーションセンター）
住所／東京都港区虎ノ門2-6-3 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー B2F
営業時間／8:00?23:00（日・祝?22:00）
定休日／虎ノ門ヒルズに準ずる
アクセス／東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩1分（駅直結）、東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩6分、東京メトロ各線「霞ヶ関駅」徒歩8分