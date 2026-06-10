ドル円、１６０円台半ば 米ＣＰＩへの反応は小幅 植田総裁が入院＝ＮＹ為替序盤 ドル円、１６０円台半ば 米ＣＰＩへの反応は小幅 植田総裁が入院＝ＮＹ為替序盤

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きょうの為替市場、ドル円は１６０円台半ばでの推移で変化はない。先ほど米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表になり、概ね予想通りではあったものの、コア指数の前月比が０．２％の上昇と予想を下回ったことで、利上げ期待は一服している模様。ただ、ＦＲＢのタカ派姿勢を正当化する内容に変わりはない。



ロンドン時間に日銀の植田総裁が肝嚢胞感染症の治療で入院したと伝わった。今月の決定会合は欠席する意向。議長は氷見野副総裁が、終了後の会見は内田副総裁がそれぞれ代理を務める。植田総裁は書面で意見を提出するが、議決には参加しない予定。出席は８人になる見通しだが、仮に可否が４対４の同数になった場合、議長が決することになる。なお、市場の利上げ見通しに変化はなく、短期金融市場ではほぼ１００％で利上げが織り込まれている。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１６０円と１６０．２５円、そして１６０．５０円に観測されている。



10日（水）

160.00（15.2億ドル）

160.25（6.2億ドル）

160.50（11.6億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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