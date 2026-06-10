「宇宙刑事ギャバン」がレトロな実用グッズに　ファン胸熱のカプセルトイ第2弾が登場

1982年に放送され、きらびやかなメタル調の銀色スーツをまとった主人公のスタイリッシュなアクションで、その後の「メタルヒーローシリーズ」の原点となった特撮テレビドラマ「宇宙刑事ギャバン」。昭和の子どもたちを熱狂させたあの世界観が、当時の空気感をまといながら日常使いに便利な実用グッズへと形を変えて登場します。

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファントより、同作のカプセルトイシリーズ第2弾となる「タイムトラベルシリーズ 宇宙刑事ギャバン」（全5種類）が、6月中旬に発売されます。

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■ 懐かしさあふれる昭和レトロ風イラストはデザイナー描き下ろし

ケンエレファントは2025年12月に、緻密な造形が魅力の「宇宙刑事 メタルコレクション」を発売して話題を呼びましたが、今回は普段の生活に溶け込む、バラエティ豊かなグッズコレクションとしての展開です。

本商品の魅力は何と言っても、同社の自社デザイナーが特別に描き下ろした、どこか懐かしさの漂うレトロ風のイラストにあります。

ラインナップは、不気味に微笑む首領ドン・ホラーが背景に鎮座する強烈なインパクトの「エコバッグ」をはじめ、ドル＆ギラン円盤の迫力あるイラストが全面にプリントされた「ハンカチ」、疾走するサイバリアンの上に直立するギャバンの雄姿がまぶしいシルバーの「コインケース」など、往年のファンなら思わず胸が熱くなるデザインばかりが揃えられています。

このほかにも、銀河連邦警察のエンブレムを象った透明感のある「アクリルキーホルダー」や、身だしなみチェックに重宝するコンパクトな「缶ミラー」を加えた合計5種類が展開されます。

いずれのアイテムも当時の駄菓子屋の店先や文房具店に並んでいたような、絶妙な色使いと劇画チックなタッチが再現されており、カバンやポケットに忍ばせるだけで1980年代の熱い興奮が手元にいつでも蘇る仕様です。

■ カプセルトイとボックス版の2形態で展開 先行予約も受付中

価格はカプセルトイ版が1個400円（税込）、個箱に入ったボックス版が1個440円（税込）となっています。販売は全国のカプセルトイ売場やホビーショップのほか、ケンエレスタンド各店、一部のロフト、書店、雑貨店など、幅広い店舗で順次開始される予定です。

なお、ケンエレファントの公式オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」では、一般発売に先駆けてボックス版の予約受付がスタートしています。

放送から40年以上が経過した今なお、色褪せない輝きと圧倒的な存在感を放ち続ける「宇宙刑事ギャバン」。当時の熱気をそのままに実用性をプラスした本コレクションは、かつて宇宙刑事に憧れたすべての大人たちの遊び心を再び刺激する特別なアイテムとなりそうです。

（C）東映

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061010.html