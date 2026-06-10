R&BシンガーソングライターのArche（アーキ）が、6月24日にリリースするメジャーデビューアルバム『THE BLACK SHEEP OF THE FAMILY』より、収録曲「ブルーグレー」を本日6月10日に先行配信。あわせてMVも公開されている。

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「ブルーグレー」は、ヒップホップ的なドラムとシティポップ的なアプローチのサウンドが一体となった楽曲。切なさを帯びた歌詞とメロディでありながら、爽やかな疾走感のあるアレンジに仕上がっている。

あわせて公開されたMVは、楽曲の中で生きる“2人”の関係性を描いた映像作品となっており、ショートフィルムのような構成で主人公の心模様が映し出されている。

なおArcheは、8月に本アルバムを携えたワンマンツアーを大阪 CONPASS、東京 恵比寿LIQUIDROOMにて開催。チケットは先行先着プリセールにて6月16日23時59分まで受付している。

・「ブルーグレー」 Archeコメント全文

白か黒か、0か100か、もし全てが二極化されていたら、この世の中の問題のほとんどがもっとシンプルになるのになと、子供の頃からずっと思ってきました。でも人間の心ってもっと複雑で、白でも黒でもない、0でも100でもない、その中間にある、混沌とした濁った空間が一番人間らしくて、人間を人間たらしめているものなんだと、思います。この「ブルーグレー」という曲は、そんな人間の心の中のグラデーションを描いた曲です。ぜひ、たくさん聴いてほしいです。

（文＝リアルサウンド編集部）