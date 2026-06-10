「なんてかわいらしいの」「素敵すぎ」19歳のブラジル代表FWとモデル妻の幸せ“密着ショット”に反響！「美しい家族だ」
19歳のブラジル代表FWが披露した“幸せいっぱい”の夫婦ショットが反響を呼んでいる。
ブラジル代表のエンドリッキが６月10日、自身のインスタグラムを更新。４歳年上の妻でファッションモデルとして活躍するガブリエリ・ミランダさんとの仲睦まじい写真を複数枚公開した。
エンドリッキとガブリエリさんは2024年に結婚。今年４月10日には、ガブリエリさんがSNSを通じて第一子を妊娠したことを報告していた。
今回の投稿では、エンドリッキがガブリエリさんのお腹に優しく手を添え、肩を寄せ合う２ショットを披露。さらに私服姿で笑顔を交わす場面など、夫婦の日常を切り取った温かな写真が並んだ。
写真とともに、エンドリッキは愛する妻へ向けて長文のメッセージを投稿。以下のように発信した。
「私の愛する人よ、あなたは直面するあらゆる困難において『強さ』そのものだ。勇気と決意、そして大きな心を示してくれる。あなたが愛する人たちを大切にする姿、そして私を大切にしてくれる姿を見るたびに、あなたがきっと素晴らしいお母さんになるだろうと、ますます確信している。
私たちの子供は、あなたのような、愛と忍耐、そして献身に満ちた素晴らしい女性のそばで育つという、この上ない幸せに恵まれることだろう。あなたが今ある姿のすべて、そしてこれから成長していく姿のすべてを、私は誇りに思うよ。
あなたは、私たちの息子の生涯のあらゆる瞬間に、たっぷりの愛と優しさを注いであげられる、素晴らしいお母さんになるだろう。私は毎日あなたを心から尊敬していますし、あなたという愛する人とこの人生の旅をともに歩めることに、本当に恵まれていると感じている。神様があなたを私の元へ送ってくださったことに、毎日感謝しています」
この投稿にはファンも反応。「素敵すぎないか」「本当に大好きなカップル！」「なんてかわいらしいの」「エンドリッキ、おめでとう」「美しい家族だ」「この子はワールドカップ優勝者のもとに生まれてくるだろう」「情熱的な男だな」「愛の力で６度目の優勝を果たす」「完璧で美しいふたり」などの声が寄せられている。
ピッチ内外で大きな注目を集めるエンドリッキは、６月11日に開幕する北中米ワールドカップのブラジル代表メンバーに選出。ブラジルは13日にモロッコ、19日にハイチ、24日にスコットランドとグループステージで対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「完璧で美しいふたり」エンドリッキが公開した仲睦まじい夫婦ショット！
ブラジル代表のエンドリッキが６月10日、自身のインスタグラムを更新。４歳年上の妻でファッションモデルとして活躍するガブリエリ・ミランダさんとの仲睦まじい写真を複数枚公開した。
エンドリッキとガブリエリさんは2024年に結婚。今年４月10日には、ガブリエリさんがSNSを通じて第一子を妊娠したことを報告していた。
写真とともに、エンドリッキは愛する妻へ向けて長文のメッセージを投稿。以下のように発信した。
「私の愛する人よ、あなたは直面するあらゆる困難において『強さ』そのものだ。勇気と決意、そして大きな心を示してくれる。あなたが愛する人たちを大切にする姿、そして私を大切にしてくれる姿を見るたびに、あなたがきっと素晴らしいお母さんになるだろうと、ますます確信している。
私たちの子供は、あなたのような、愛と忍耐、そして献身に満ちた素晴らしい女性のそばで育つという、この上ない幸せに恵まれることだろう。あなたが今ある姿のすべて、そしてこれから成長していく姿のすべてを、私は誇りに思うよ。
あなたは、私たちの息子の生涯のあらゆる瞬間に、たっぷりの愛と優しさを注いであげられる、素晴らしいお母さんになるだろう。私は毎日あなたを心から尊敬していますし、あなたという愛する人とこの人生の旅をともに歩めることに、本当に恵まれていると感じている。神様があなたを私の元へ送ってくださったことに、毎日感謝しています」
この投稿にはファンも反応。「素敵すぎないか」「本当に大好きなカップル！」「なんてかわいらしいの」「エンドリッキ、おめでとう」「美しい家族だ」「この子はワールドカップ優勝者のもとに生まれてくるだろう」「情熱的な男だな」「愛の力で６度目の優勝を果たす」「完璧で美しいふたり」などの声が寄せられている。
ピッチ内外で大きな注目を集めるエンドリッキは、６月11日に開幕する北中米ワールドカップのブラジル代表メンバーに選出。ブラジルは13日にモロッコ、19日にハイチ、24日にスコットランドとグループステージで対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「完璧で美しいふたり」エンドリッキが公開した仲睦まじい夫婦ショット！