SHIBUYA109渋谷店にて、ディズニーキャラクター「スティッチ」をフォーカスし、“オハナ＝家族との最高の夏“をテーマにした「Disney Stitch SUMMER COLLECTION」を開催。

館内の人気ブランドにてスペシャルグッズが先行販売されるほか、ポップアップストアのオープン、カリスマギャルシンガーSoalaさんが担当するプロモーションソングをはじめ、「スティッチ」楽曲が館内BGMをジャックします☆

SHIBUYA109渋谷店「Disney Stitch SUMMER COLLECTION(ディズニー スティッチ サマーコレクション)」

開催期間：2026年6月26日（金）〜7月12日（日）

開催場所：SHIBUYA109渋谷店 東京都渋谷区道玄坂2-29-1

SHIBUYA109渋谷店にて、ディズニーの人気キャラクター「スティッチ」の記念日である6月26日の「スティッチの日」より、“オハナ＝家族との最高の夏“をテーマにした「Disney Stitch SUMMER COLLECTION』を開催。

期間中は、今回の企画のために制作された、平成プリ風デザインの「Disney Stitch」オリジナルビジュアルがSHIBUYA109渋谷店の館内外に掲出されます。

そのほか、館内の人気ブランドにて制作した「Disney Stitch」のスペシャルなグッズのの先行販売も実施。

さらにα世代を中心に注目を集めるカリスマギャルシンガーSoalaさんが担当するプロモーションソング「グリッター・グライド 〜スティッチ＆エンジェルのキラキラダンス〜」をはじめ、スティッチ楽曲がBGMをジャックします。

ほかにも期間限定のPOP UP STOREのオープン、SHIBUYA109渋谷店でしか手に入らないノベルティプレゼント、フォトスポットの設置など、様々な企画が盛りだくさんです☆

スペシャルなオリジナルビジュアル掲出

期間中、SHIBUYA109渋谷店の外壁懸垂幕をはじめ館内外に、『Disney Stitch SUMMER COLLECTION』の平成プリ風デザインオリジナルビジュアルを掲出。

ほかにもエントランスの大型サイネージや、渋谷スクランブル交差点の街頭ビジョンなど様々な場所で、イベントのオリジナル動画が放映されます。

館内の人気ブランドにてスペシャルなグッズを先行販売

販売期間：2026年6月26日（金）〜

参加店舗：SAMANTHAVEGA（1階）／MOUSSY（2階）／Lattice（4階）／OLIVE des OLIVE（4階）／one afeter another NICE CLAUP（4階）／EVRIS（5階）／jouetie（5階）／SPIRALGIRL（5階）計8ブランド

館内の人気8ブランドにて制作した「Disney Stitch」のスペシャルなグッズを先行販売。

また、参加店舗にてノベルティも用意されます。

さらに、取り扱いアイテムを紹介したオリジナルリーフレットの配布も予定されています。

※アイテム詳細は各ブランドに問合せください

※ノベルティの詳細については下記の「ノベルティプレゼント」を確認ください

※サンプル商品のため若干の仕様変更が生じる場合があります

ノベルティプレゼント

「Disney Stitch SUMMER COLLECTION」開催を記念したSHIBUYA109渋谷店限定ノベルティを、先着でプレゼント。

各店舗にて対象のグッズを設定額まで購入された方に配布されます。

アクリルキーチャーム

実施期間：2026年6月26日（金）〜各店舗無くなり次第終了

内容：対象のグッズを税込み3,000円以上を購入につき1つプレゼントされます。

種類：全1種

対象店舗：スペシャルアイテム販売店（8店舗）

スペシャルアイテムを販売する8店舗にてプレゼントされる限定ノベルティ。

対象のグッズを税込み3,000円以上を購入された方に、イベントのビジュアルを使った「アクリルキーチャーム」がプレゼントされます。

オリジナルステッカー

実施期間：2026年6月26日（金）〜無くなり次第終了

対象店舗：スペシャルアイテム販売店（8店舗）、『Disney STITCH Summer Collection POP UP STORE by PONEYCOMB』（8階）

スペシャルアイテムを販売する8店舗を含めた計9店舗にて先着でプレゼントされる「オリジナルステッカー」

オリジナル・ソング「グリッターグラインド〜スティッチ＆エンジェルのキラキラダンス」ジャケットアートを使用したステッカーです。

カード型スタンプラリー

実施期間：2026年6月26日（金）〜無くなり次第終了

配布方法：

1）最初にPOP UP STOREにて購入し、スタンプカードGET（スタンプ1個GET）

2）ブランドコラボ店舗にて購入毎に１スタンプ

3）スタンプを3つ集めたカードをPOP UP STOREで提示すると限定ノベルティをプレゼント

賞品：限定ノベルティプレゼント

スタンプカード配布場所：『Disney STITCH Summer Collection POP UP STORE by PONEYCOMB』（8階）

「Disney Stitch」スペシャルアイテムを販売する8店舗を含めた全9店舗の中から計3店舗で購入された方を対象にしたカード型スタンプラリーを開催。

店舗にてスタンプが1つずつ押印されます。

スタンプを3つ集めると、POP UP STORE限定グッズを先着109名にプレゼント☆

※ノベルティは無くなり次第終了です

※スタンプの押印は、1会計につき1つまでです

館内フォトスポット

設置期間：2026年6月26日（金）〜7月12日（日）

設置場所：SHIBUYA109渋谷店 5階階段〜6階階段、 SHIBUYA109渋谷店入口サイネージ横 など

SHIBUYA109渋谷店館内にて「Disney Stitch」仕様のフォトスポットが登場。

1階正面入り口と館内階段エリアにてミラーを使った「Disney Stitch」のスペシャル装飾が設置されます。

さらに階段をデコレーションしたフォトスポットも楽しめます☆

BGMジャック

放送期間：2026年6月26日（金）〜7月12日（日）

放送場所：SHIBUYA109渋谷店

期間中の館内BGMを、α世代を中心に大きな注目を集めるカリスマギャルシンガーSoalaさんが担当する、スティッチとエンジェルのプロモーションソング日本語版「グリッター・グライド 〜スティッチ＆エンジェルのキラキラダンス〜」Performed by Soalaをはじめとする、『リロ＆スティッチ』の楽曲がジャック！

お買い物やお食事をしながら、「スティッチ」の音楽が楽しめます。

α世代のカリスマSoalaさんが歌唱！日本語版「グリッター・グライド 〜スティッチ＆エンジェルのキラキラダンス〜」 α世代のカリスマSoalaさんが歌唱！日本語版「グリッター・グライド 〜スティッチ＆エンジェルのキラキラダンス〜」 続きを見る

館内の人気ブランドにてスペシャルなグッズが先行販売されるほか、「スティッチ」楽曲が館内BGMをジャックするスペシャル企画。

SHIBUYA109渋谷店にて2026年6月26日より開催される「Disney Stitch SUMMER COLLECTION」の紹介でした☆

© Disney

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※画像はイメージです

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