タレントの藤本美貴（41）が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。視聴者からの結婚式に関する悩み相談に応じた。

仲の良い友達に、式の1週間前に参列をドタキャンされ、1人分全額の費用がかかったにもかかわらず、相手からは欠席連絡時の「ごめんねー」の一言のみで、その後の連絡やご祝儀などがなく、モヤモヤするという悩み。

藤本は「もうしょうがないよね。結婚式ってそういうもんだと思うしかない」とするも「でも単純に“急に行けなくてごめんね”ってちゃんと文章がほしいっていうのと、私だったらご祝儀かプレゼントかわからないけど、会う機会があったらあげるかなと思う。」と投稿者に寄り添いながら意見。

自身の結婚式の際も「いたよ！全然ドタキャンの人いたよ」と明かし「でも別に、そこに関して何で？って思っても」。

さらに「逆に私はそういう人に対して、めちゃめちゃ全部行くし、お金もちゃんと払うし、こうやってやるものですよって見せなきゃいけないのかなと思って」と自身の対応を明かし「来なかったから行かないってなると、同類になっちゃうじゃん」と説明。「私の方が人間として大きいんだよっていうのを見せるために行きます」と語った。