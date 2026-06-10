YAWARAちゃん・谷亮子、レクサス“次世代スポーツカー”に興奮「完璧!!」 トヨタ会長の“名”を冠したクラフトティーに舌つづみ
女子柔道の五輪5大会連続メダリストで「YAWARAちゃん」の愛称でも親しまれる谷亮子（50）が、10日までに、自身のインスタグラムを更新。レクサスの“次世代スポーツカー”に興奮した。
【写真多数】かっこいい…公開された『Lexus LFA Concept』『GR GT3（プロトタイプ）』『GR GT（プロトタイプ）』内外装全部見せ
谷は「楽しみにしていたLexus LFA Concept へ」と「LFA CONCEPT !! 完璧 !!」と興奮した様子で、『Lexus LFA Concept』の写真を公開。続けて「Lexus LFA Conceptは、過去から未来へ！！次世代においても色褪せない価値を宿すスポーツカーの理想形を追求したコンセプトモデルですね 技能を未来へ繋ぎ 新たな創造を期待されているLFA Concept」とレポートした。
また、トヨタ自動車・豊田章男会長のマスタードライバーとしての愛称“モリゾウ”を冠した『モリゾウTea』を飲んだことも告白。「新緑広がる薫りと美味しさでした」とその味わいを伝えた。
そして最後に「Thank you for this wonderful opportunity.」「ステキな機会をありがとうございます」と結んだ。
【写真多数】かっこいい…公開された『Lexus LFA Concept』『GR GT3（プロトタイプ）』『GR GT（プロトタイプ）』内外装全部見せ
谷は「楽しみにしていたLexus LFA Concept へ」と「LFA CONCEPT !! 完璧 !!」と興奮した様子で、『Lexus LFA Concept』の写真を公開。続けて「Lexus LFA Conceptは、過去から未来へ！！次世代においても色褪せない価値を宿すスポーツカーの理想形を追求したコンセプトモデルですね 技能を未来へ繋ぎ 新たな創造を期待されているLFA Concept」とレポートした。
また、トヨタ自動車・豊田章男会長のマスタードライバーとしての愛称“モリゾウ”を冠した『モリゾウTea』を飲んだことも告白。「新緑広がる薫りと美味しさでした」とその味わいを伝えた。
そして最後に「Thank you for this wonderful opportunity.」「ステキな機会をありがとうございます」と結んだ。