【スタバティーカフェ】新作は“パイナップル” 南国気分が味わえるビバレッジ2種6・17より登場
スターバックスが展開する「スターバックス ティー＆カフェ」は、17日から、新作ビバレッジ『パイン＆ココナッツ フローズン ティー フロート』と『クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ』を全国30店舗で販売する。南国ハワイの自然から着想を得た茶葉“パイナップル コナ ポップ”を主役に、暑い季節に向けたトロピカルな味わいのティービバレッジを展開する。
【画像】まるでパフェ！イエローカラーで見た目もかわいいフロート
今回の新商品は、サマーシーズン第2弾のテーマ「Urban Oasis（都会のオアシス）」のもと開発されたもの。日常の中で心がほどけるようなティー体験を提案する。
使用する“パイナップル コナ ポップ”は、甘酸っぱいパイナップルとアップルをベースに、バラやマリーゴールドの花びらやつぼみを加えた華やかな香りが特徴のティー。爽やかな風味とボタニカルな香りが重なり、夏にふさわしい味わいに仕上げている。
『パイン＆ココナッツ フローズン ティー フロート』は、パイナップル果肉入りジュレとオレンジマーマレードの上に、“パイナップル コナ ポップ”を使ったフローズンベースを重ね、さらにココナッツクリームを合わせた。仕上げにはバニラアイスクリームとココナッツチップスをトッピング。パイナップルとオレンジの甘酸っぱさに、ココナッツやバニラのまろやかなコクが加わり、パフェのような満足感を楽しめる一杯となっている。
もう1つの新商品『クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ』は、オーダーごとに茶葉と水をスチームし、抽出後に急冷して仕上げるクラフトアイスティー。パイナップルの爽やかな風味に加え、バラやマリーゴールドなどのボタニカルな香りが広がり、茶葉本来の魅力を味わえる。
■商品概要 価格はすべて税込
・『パイン＆ココナッツ フローズン ティー フロート』
持ち帰り933円／店内利用950円
※パイナップル果汁・果肉5％未満
・『クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ』
持ち帰り628円／店内利用640円
※少量の砂糖を使用
・販売期間
6月17日〜
・販売店舗
スターバックス ティー＆カフェ全国30店舗
【画像】まるでパフェ！イエローカラーで見た目もかわいいフロート
今回の新商品は、サマーシーズン第2弾のテーマ「Urban Oasis（都会のオアシス）」のもと開発されたもの。日常の中で心がほどけるようなティー体験を提案する。
『パイン＆ココナッツ フローズン ティー フロート』は、パイナップル果肉入りジュレとオレンジマーマレードの上に、“パイナップル コナ ポップ”を使ったフローズンベースを重ね、さらにココナッツクリームを合わせた。仕上げにはバニラアイスクリームとココナッツチップスをトッピング。パイナップルとオレンジの甘酸っぱさに、ココナッツやバニラのまろやかなコクが加わり、パフェのような満足感を楽しめる一杯となっている。
もう1つの新商品『クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ』は、オーダーごとに茶葉と水をスチームし、抽出後に急冷して仕上げるクラフトアイスティー。パイナップルの爽やかな風味に加え、バラやマリーゴールドなどのボタニカルな香りが広がり、茶葉本来の魅力を味わえる。
■商品概要 価格はすべて税込
・『パイン＆ココナッツ フローズン ティー フロート』
持ち帰り933円／店内利用950円
※パイナップル果汁・果肉5％未満
・『クラフト アイスティー パイナップル コナ ポップ』
持ち帰り628円／店内利用640円
※少量の砂糖を使用
・販売期間
6月17日〜
・販売店舗
スターバックス ティー＆カフェ全国30店舗