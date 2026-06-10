なにわ男子の高橋恭平が自身のInstagramを更新。6月8日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』で撮影した、&TEAM（エンティーム）のKとのオフショットを公開し、ファンの注目を集めている。

【写真】高橋恭平と&TEAM Kの“眼福”2ショット／&TEAMのライブを訪れた高橋／高橋は4月にも「Kとk」2ショットを投稿【動画】 ふたりが共演する映画『ブルーロック』ビジュアル撮影の密着映像

■高橋恭平＆&TEAM K、“ダブルK”の密着2ショット公開

8月7日公開の映画『ブルーロック』で共演しているふたり。先日、高橋が&TEAMのコンサートツアー『2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’』を訪れたことも話題となった。

高橋は、「K&K」と綴り、『CDTVライブ！ライブ！』出演時に撮影した衣装姿の2ショットを投稿。オールブラックにグレーのリボンがアクセントになった衣装のKと、黒のドレッシーなシャツに白のパンツを合わせた爽やかな装いの高橋が並ぶ。

写真では、ふたりで「K」と「恭平」のイニシャルにちなんだ“Kポーズ”を披露。高橋がKの肩に手を回し、穏やかな笑みを浮かべている。

さらに2枚目では、高橋がKを引き寄せるように肩を抱き、頭を寄せ合う姿も。共演を通じて育まれた親しい関係性がうかがえるショットとなっている。

SNSでは「ダブルK、顔面最強！」「眼福」「小顔＆脚長すぎる」「2人とも顔整いすぎてバグってる」「千切と凪だーーー」「ツーショットあると思わなかったから嬉しい！」など、多くの反響が寄せられている。