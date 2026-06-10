浦和、元日本代表MF中島翔哉の契約満了を発表「サッカー選手として日本に帰ってくる気持ちが全くなかったので…」
浦和レッズは10日、元日本代表MF中島翔哉が契約満了に伴い、今季限りでチームを離れることを発表した。
1994年8月23日生まれの31歳は東京Vの下部組織で育ち、12年にトップチーム昇格。富山、FC東京への移籍を経験すると、17年8月にポルティモネンセ(ポルトガル)に新天地を求めた。その後はカタール、ポルトガル、UAE、トルコを渡り歩き、23年7月に浦和へ加入して6年ぶりのJ復帰を果たした。
また、各年代代表でもプレーし、16年には背番号10を背負ってリオデジャネイロ五輪に出場。18年にはA代表デビューを果たし、19試合5得点を記録している。
中島はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「今シーズンで浦和レッズを退団させていただくことになりました。
退団発表のコメントが対談形式ではなく申し訳ありません(笑)
気持ちを込めて書かせていただきます!
冗談はさておき、浦和レッズでの3年間素晴らしいチームメートとスタッフに囲まれてサッカーができ、とても楽しかったです!
浦和レッズに加入するまではサッカー選手として日本に帰ってくる気持ちが全くなかったので、このような機会を与えてくださりとても感謝しています。
最終戦の前には退団することは決まっていましたが、試合を観てくれる方々に少しでも、自然に観てもらいたかったので、このタイミングで発表していただくようにお願いしました。
日本に帰って来てからチーム内外で学んださまざまなことを次のステージで変化と進化をさせて、さらに磨きをかけ真価を発揮し、もっとサッカーを楽しんで観てる方々が體も心も芯から温まるサッカーをしていきたいと思います!
そして何より試合を観た子どもたちが少しでもワクワクして、笑顔でのびのびプレーしたくなるような表現ができたらうれしいです!
そしてみなさんもいつか僕が開催するお茶会にも、ぜひ遊びに来てください(笑)
子どもたちもぜひ!
3年間ありがとうございました!!」
1994年8月23日生まれの31歳は東京Vの下部組織で育ち、12年にトップチーム昇格。富山、FC東京への移籍を経験すると、17年8月にポルティモネンセ(ポルトガル)に新天地を求めた。その後はカタール、ポルトガル、UAE、トルコを渡り歩き、23年7月に浦和へ加入して6年ぶりのJ復帰を果たした。
中島はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
「今シーズンで浦和レッズを退団させていただくことになりました。
退団発表のコメントが対談形式ではなく申し訳ありません(笑)
気持ちを込めて書かせていただきます!
冗談はさておき、浦和レッズでの3年間素晴らしいチームメートとスタッフに囲まれてサッカーができ、とても楽しかったです!
浦和レッズに加入するまではサッカー選手として日本に帰ってくる気持ちが全くなかったので、このような機会を与えてくださりとても感謝しています。
最終戦の前には退団することは決まっていましたが、試合を観てくれる方々に少しでも、自然に観てもらいたかったので、このタイミングで発表していただくようにお願いしました。
日本に帰って来てからチーム内外で学んださまざまなことを次のステージで変化と進化をさせて、さらに磨きをかけ真価を発揮し、もっとサッカーを楽しんで観てる方々が體も心も芯から温まるサッカーをしていきたいと思います!
そして何より試合を観た子どもたちが少しでもワクワクして、笑顔でのびのびプレーしたくなるような表現ができたらうれしいです!
そしてみなさんもいつか僕が開催するお茶会にも、ぜひ遊びに来てください(笑)
子どもたちもぜひ!
3年間ありがとうございました!!」