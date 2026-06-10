2026年6月10日（水） MLB ガーディアンズ vs ヤンキース 試合結果
開催：2026.6.10
会場：プログレッシブ・フィールド
結果：[ガーディアンズ] 2 - 3 [ヤンキース]
MLBの試合が10日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとヤンキースが対戦した。
ガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニ、対するヤンキースの先発投手はゲリット・コールで試合は開始した。
2回表、6番 スペンサー・ジョーンズ 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでヤンキース得点 CLE 0-2 NYY
3回裏、3番 チェース・デローター 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 1-2 NYY、6番 アンヘル・マルティネス 5球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 2-2 NYY
8回表、5番 ジャズ・チザム 7球目を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点 CLE 2-3 NYY
試合は2対3でヤンキースの勝利となった。
この試合の勝ち投手はヤンキースのカミロ・ドバルで、ここまで2勝0敗1S。負け投手はガーディアンズのティム・ヘリンで、ここまで0勝2敗0S。ヤンキースのクルーズにセーブがつき、3勝1敗1Sとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-10 11:14:12 更新