開催：2026.6.10

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 2 - 3 [ヤンキース]

MLBの試合が10日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとヤンキースが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニ、対するヤンキースの先発投手はゲリット・コールで試合は開始した。

2回表、6番 スペンサー・ジョーンズ 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでヤンキース得点 CLE 0-2 NYY

3回裏、3番 チェース・デローター 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 1-2 NYY、6番 アンヘル・マルティネス 5球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 2-2 NYY

8回表、5番 ジャズ・チザム 7球目を打ってライトスタンドへのホームランでヤンキース得点 CLE 2-3 NYY

試合は2対3でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのカミロ・ドバルで、ここまで2勝0敗1S。負け投手はガーディアンズのティム・ヘリンで、ここまで0勝2敗0S。ヤンキースのクルーズにセーブがつき、3勝1敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-10 11:14:12 更新