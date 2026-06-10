サッカーW杯開幕直前、笠りつ子がユニフォーム姿で豪快シュート！「日本を応援しています！」
笠りつ子が自身のインスタグラムを更新。サッカーワールドカップの開幕直前、日本代表ユニフォームを着て練習する姿を投稿した。
【写真】サッカー日本代表に届け！ 笠りつ子の豪快シュート？（全3枚）
笠も「サッカー」「堂安律選手、日本を応援しています！」と開幕に期待を膨らませていた。特にW杯で背番号10を背負う堂安に対しては「#りつとりつこ」と名前繋がりで応援にも力が入っているようだ。1枚目の写真は元気よくキックする姿に、炎を上げてクルクルと回転するサッカーボールのイラストを合成した写真。楽しそうな笑顔が印象的だ。2枚目はシュートが決まったのだろうか、片手を上げてピョンと飛び上がっている。最後は背中を見せてこちらを振り向いている写真だったが、笠の背番号は何故か堂安とは違う「3」だった。この投稿を見た青山加織は「可愛い」、山本景子は「完璧ですっっ 笑」とコメント。すると笠は「いひひ 撮影者。山本景子氏。」と返信で投稿写真のカメラマンを明かしていた。多くのファンからも「ナイスkick」「元気が余っていますね」「サッカーW杯見ますか〜」などの声が寄せられていた。笠は今年3月に開催された「Vポイント×SMBCレディス」で5年ぶりの復活優勝、ツアー通算7勝目を挙げている。プロになって21年目を迎えたベテラン選手のさらなる活躍を、多くのファンが応援している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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