時東ぁみが9日、インスタグラムを更新。フィットネス大会への出場を表明した。

時東ぁみはメガネをかけたトレーニングウェア姿の写真を投稿し、「2ケ月前になったので気合いを入れるためにご報告」として、8月9日に横浜保土ケ谷公会堂で開催される『第3回大会PURSUIT JAPAN』に出場することを明かした。出場カテゴリーは「トップス・ショートスパッツ」だという。

他の大会への出場も検討していたが「スケジュールが全滅…そんな時にこのPURSUIT JAPANを知り、調べたら出られるスケジュール！ということで決意を決めました」と経緯を説明。同大会について「過度な食事制限とかではなく"健康美""日々のトレーニングや運動による自己研鑽で作り上げられた女性の美しさ、「鍛えた女性は美しい」という価値観を普遍的なものに育てあげることを使命"とのことで、私が日頃から目指してる価値観と似てるなと思い頑張れるかも！？と」とつづった。

ファンに向けては「応援に来てくれる方、いや、絶対来てほしいので観覧チケットが販売開始されましたら、また告知します！とにかく、できる範囲でトレーニング頑張るのみっ」と呼びかけている。