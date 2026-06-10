横浜赤レンガ倉庫に、日本各地や海外からバーガーが集結する。6月12日から3日間開催されるのは「〜JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2026〜」。いったいどんなものなのか。

27種のバーガーが集結「バガチャン」！ バーガー日本一を決める大会も

〜JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2026〜

JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP、略して「バガチャン」。5回目の開催となる今回は、日本各地・海外から集結するグルメバーガーの販売と、全国から選ばれたシェフたちが日本一を懸けて戦う調理大会が行われる。

販売エリアには、世界大会で実績を残した海外シェフ、日本一に輝いた歴代チャンピオン、名門ステーキハウス、地域食材を活かしたご当地バーガーなど、注目の27店舗が登場する。

世界のバーガーとしては、ドバイ、韓国、ニューヨーク発のステーキハウスのバーガー、LAスタイルのスマッシュ（パティを押し焼きした）バーガーなどが登場。

上：『One more BURGER HOUSE DUBAI』（UAE）One More／中：『MELTINGSOUL』（韓国）イエローチーズバーガー／下：『ZESTY SALOON』（韓国）スマッシュ＆スカートバーガー

ドバイのバーガー店『One more BURGER HOUSE DUBAI』は初来日で、「One More」は世界大会で優勝したレシピを再現したものだそう。韓国からは2店舗出店。世界や韓国の大会で賞を獲った注目のバーガーだ。どちらもスマッシュパティにチーズ、ベーコンスカートを重ね合わせたバーガーで、食べ比べるのも楽しいかもしれない。

上：24年バガチャン優勝『Harry’s Junction』（宮城）ずんだサワークリームバーガー／下：25年バガチャン優勝『BRISK STAND』（兵庫）ダブルチーズバーガー

限定バーガーも多数取り揃えられている。2024年にバガチャン優勝を果たした宮城発『Harry’s Junction』の「ずんだサワークリームバーガー」をはじめ、松阪肉、常陸牛、サメ肉、安曇野わさび、佐世保バーガー、サルサヴェルデなど、地域性やストーリーのある食材を使ったバーガーを楽しめる。

（左上から）『ラムウェストン』3種ポテトを食べ比べ／『ロングポテト大吉』イベントで人気のロングポテト／『New Wisteria.』トッピングで楽しむフライドポテト／『Kimmy’s Deli』アメリカンスタイルのチーズポテト／『Dandy Kitchen』SNS映えのカラフルチュロス／『ベリーズベリー』新感覚の“バブルワッフル“

充実しているのはバーガーだけではない。サイドメニューには、世界最大級ポテトブランド『ラムウェストン』の「バガチャン限定ポテト3種盛り合わせ」や、カラフルでもっちり食感が特徴の「生チュロス」、栃木県産の完熟いちごを使用したという「バブルワッフル」などがあり、しょっぱいものから甘いものまで堪能できる。

カットサービス

そして今回は、バーガーを友人や家族など同行者とシェアできるよう、クォーター【1/4】カットサービスを実施するという。1つを豪快に全部食べるもよし、気になるバーガーを少しずつ食べるもよし、楽しみ方が広がるだろう。

さらにこちらも今回から、来場者投票による「販売部門賞」が新設された。販売店舗の中から“会場人気No.1”を決定する投票だ。みんなで推しバーガーについて語り合いながら投票するのも楽しいかもしれない。

それに加え、グルメバーガー全27店舗をめぐる「バガチャン全店制覇チャレンジ〜27店舗、食べ尽くせるか⁉」も開催。全制覇したあかつきには、豪華限定グッズがプレゼントされるようだ。上記のカットサービスを活用しながら、色々な店舗のバーガーを味わいたい。

バガチャン2026 準決勝トーナメント表

グルメバーガー販売と同時に開催されるのは、グルメバーガー日本一を決める「調理大会」だ。準決勝・決勝はそれぞれ違ったテーマで争われ、制限時間内に味・技術・発想を競う調理バトルは、みどころたっぷりで盛り上がること間違いなしだろう。大会はバーガーを食べながら観戦できるという。次世代のチャンピオンバーガー誕生の瞬間を見届けよう。

神奈川県警察女性白バイ隊「ホワイトエンジェルス」／神奈川県警察音楽隊

そのほか、神奈川県警察音楽隊の演奏会、神奈川県警察女性白バイ隊「ホワイトエンジェルス」による白バイ乗車体験＆記念撮影など、神奈川・横浜ゆかりの体験ができる。詳細はHPをチェックだ。

食べるのも見るのも楽しめそうな「バガチャン」。横浜赤レンガのバーガーの祭典に、足を運んでみてはいかがだろう。

次のページにはバーガーを一覧にまとめた。気になるバーガーをチェック。

「バガチャン」バーガー一覧

■上：24年バガチャン優勝『Harry’s Junction』（宮城）ずんだサワークリームバーガー／下：25年バガチャン優勝『BRISK STAND』（兵庫）ダブルチーズバーガー

上：24年バガチャン優勝『Harry’s Junction』（宮城）ずんだサワークリームバーガー／下：25年バガチャン優勝『BRISK STAND』（兵庫）ダブルチーズバーガー

■上：『One more BURGER HOUSE DUBAI』（UAE）One More／中：『MELTINGSOUL』（韓国）イエローチーズバーガー／下：『ZESTY SALOON』（韓国）スマッシュ＆スカートバーガー

上：『One more BURGER HOUSE DUBAI』（UAE）One More／中：『MELTINGSOUL』（韓国）イエローチーズバーガー／下：『ZESTY SALOON』（韓国）スマッシュ＆スカートバーガー

■2022年 世界大会出場『潮見スキッパーズ』（東京）エッグチーズ

2022年 世界大会出場『潮見スキッパーズ』（東京）エッグチーズ

■NY発・名門ステーキハウスの本気バーガー『Wolfgang’s Steakhouse』（東京）USDA プライムチーズバーガースライダー

NY発・名門ステーキハウスの本気バーガー『Wolfgang’s Steakhouse』（東京）USDA プライムチーズバーガースライダー

■松阪肉100％『花冠』（神奈川）松阪肉100％チーズバーガー Theクラシック

松阪肉100％『花冠』（神奈川）松阪肉100％チーズバーガー Theクラシック

■サメバーガー専門店『SAMEYA』（宮城）バガチャン2026 スペシャルサメバーガー

サメバーガー専門店『SAMEYA』（宮城）バガチャン2026 スペシャルサメバーガー

■上州牛×やまと豚×こんにゃくバンズ『ジュピターズキッチン四万温泉』（群馬）上州和牛チリプルドポークチーズバーガー

上州牛×やまと豚×こんにゃくバンズ『ジュピターズキッチン四万温泉』（群馬）上州和牛チリプルドポークチーズバーガー

■フードトラック『Chronic Burger』（東京）THE SLIDER（ザ・スライダー2026）

フードトラック『Chronic Burger』（東京）THE SLIDER（ザ・スライダー2026）

■チリ×モッツァレラ×バジル『Hi-Five』（茨城）チリマルゲリータバーガー

チリ×モッツァレラ×バジル『Hi-Five』（茨城）チリマルゲリータバーガー

■牛タン100％『Hi!DINER』（神奈川）牛タンおろしチーズバーガー

牛タン100％『Hi!DINER』（神奈川）牛タンおろしチーズバーガー

■もち×お麩×ほうれん草クリーム『HAKOBUNE CAFE』（栃木）肉とポパイ

もち×お麩×ほうれん草クリーム『HAKOBUNE CAFE』（栃木）肉とポパイ

■圧巻300gパティ『金井牧場』（埼玉）佐世保バーガープレミア

圧巻300gパティ『金井牧場』（埼玉）佐世保バーガープレミア

■きのこ×焦がし醤油『BELIEVER IN BURGER』（千葉）焦がし醤油きのこバーガー

きのこ×焦がし醤油『BELIEVER IN BURGER』（千葉）焦がし醤油きのこバーガー

■クラフトビール醸造所発のバーガー『REPUBREW SLIDERHOUSE』（静岡）旨味チーズバーガー

クラフトビール醸造所発のバーガー『REPUBREW SLIDERHOUSE』（静岡）旨味チーズバーガー

■常陸牛×筍『BORDERTOWN』（茨城）バガチャン限定常陸牛筍タルタルバーガー

常陸牛×筍『BORDERTOWN』（茨城）バガチャン限定常陸牛筍タルタルバーガー

■安曇野わさびが主役『THIS IS B』（長野）安曇野わさびバーガー

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■アメリカンダイナー『K’s Pit』（愛知）冷やしアボカドサワークリームバーガー

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■和牛スマッシュ『にくと、パン。』（鹿児島）スマッシュ和牛ハンバーガー

和牛スマッシュ『にくと、パン。』（鹿児島）スマッシュ和牛ハンバーガー

■浦和のアメリカンダイナー『BOUNTY DINER』（埼玉）バガチャン限定!濃厚マカロニチーズバーガー!

浦和のアメリカンダイナー『BOUNTY DINER』（埼玉）バガチャン限定!濃厚マカロニチーズバーガー!

■業界歴25年『416GRILLING』（東京）416一番人気！オリジナルベーコンチーズバーガー

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■白馬発フードトラック『DOGTOWN』（長野）テクスメクス・ヴェルデバーガー

白馬発フードトラック『DOGTOWN』（長野）テクスメクス・ヴェルデバーガー

■ナチョス×サルサ『TOKKUN HAMBURGER』（岐阜）とっくんはんばーがー

ナチョス×サルサ『TOKKUN HAMBURGER』（岐阜）とっくんはんばーがー

■LAスタイル『Da California』（埼玉）サルサワカモレスマッシュ

LAスタイル『Da California』（埼玉）サルサワカモレスマッシュ

■アメリカンポーク『BBB-Boston Butt Burger』（千葉）ベーコンチーズボストンバットバーガー

アメリカンポーク『BBB-Boston Butt Burger』（千葉）ベーコンチーズボストンバットバーガー

⽇時：2026年6月12⽇(金)〜14日(日) ※雨天決行（荒天時は中止）​

・12日（金）11:00〜21:00（L.O. フード20:00、ドリンク20:30）​

・13日（土）10:00〜21:00（L.O. フード20:00、ドリンク20:30）

・14日（日）10:00〜20:00（L.O. フード19:00、ドリンク19:30）​

場所：横浜赤レンガ倉庫（イベント広場A/B）

入場料：無料

販売ブース：ハンバーガー27店舗予定 他 ポテト、スイーツ、ドリンクなど販売​

※飲食は有料

※大会に参加しているチームと会場内の販売店舗は一部を除き異なる

【画像】ずんだ入りのバーガーって何!? 宮城発の変化球バーガーが気になる（29枚）