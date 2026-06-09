８回、投手交代を告げに向かう新井監督（撮影・西岡正）

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　「西武４−３広島」（９日、ベルーナドーム）

　広島は、今季４度目のサヨナラ負けを喫した。

　３−３の九回１死満塁で、中崎が長谷川に右前適時打を許した。

　打線は、一発攻勢で得点を重ねた。０−０の二回、ファビアンの４号左越えソロで先制。三回には、ドラフト１位・平川（仙台大）が、待望のプロ１号となる左越えソロを放った。四回は、坂倉の中越えソロで加点した。

　先発した床田は、５回７安打３失点。四回に１失点。３−１の五回は、先頭・滝沢の内野安打から走者をため、古賀に左前適時打。さらに２死一、三塁で渡部に左前適時打を許した。

　六回以降は辻、遠藤、高が無失点で切り抜けていた。中崎は４敗目を喫した。

　試合後の新井監督の主な一問一答は、下記の通り。

　−最後は中崎投手が失点した。

　「振れている打者が多いからね」

　−当たっている西武打線に対して、若手中継ぎ陣が無失点に抑えた。

　「良い投球だったと思う。大雅（辻）も遠藤も高も」

　−３−３の同点の六回に辻を起用した。

　「良いものを見せてくれているから、自信にしてもらいたい」

　−西武は守備が強い。

　「投手も数字に出ている。振れている打者が多いし、粘って粘って、いやらしい打者も多いので、強いなと思います」

　−その中で３本塁打。

　「相手の投手も良い。本塁打を打てたことは自信にしてもらいたい」

　−床田は粘り切れなかった。

　「トコ（床田の投球）というより、西武の打線が振れている打者が多いので」