「西武４−３広島」（９日、ベルーナドーム）

広島は、今季４度目のサヨナラ負けを喫した。

３−３の九回１死満塁で、中崎が長谷川に右前適時打を許した。

打線は、一発攻勢で得点を重ねた。０−０の二回、ファビアンの４号左越えソロで先制。三回には、ドラフト１位・平川（仙台大）が、待望のプロ１号となる左越えソロを放った。四回は、坂倉の中越えソロで加点した。

先発した床田は、５回７安打３失点。四回に１失点。３−１の五回は、先頭・滝沢の内野安打から走者をため、古賀に左前適時打。さらに２死一、三塁で渡部に左前適時打を許した。

六回以降は辻、遠藤、高が無失点で切り抜けていた。中崎は４敗目を喫した。

試合後の新井監督の主な一問一答は、下記の通り。

−最後は中崎投手が失点した。

「振れている打者が多いからね」

−当たっている西武打線に対して、若手中継ぎ陣が無失点に抑えた。

「良い投球だったと思う。大雅（辻）も遠藤も高も」

−３−３の同点の六回に辻を起用した。

「良いものを見せてくれているから、自信にしてもらいたい」

−西武は守備が強い。

「投手も数字に出ている。振れている打者が多いし、粘って粘って、いやらしい打者も多いので、強いなと思います」

−その中で３本塁打。

「相手の投手も良い。本塁打を打てたことは自信にしてもらいたい」

−床田は粘り切れなかった。

「トコ（床田の投球）というより、西武の打線が振れている打者が多いので」