ユニクロの公式インスタグラムアカウントが、SNSで話題の「ジャージーバレルレッグパンツ」のセール情報とおすすめコーディネートを紹介しています。

【画像】シルエットがきれいで生地も最高！ ユニクロ「ジャージーバレルレッグパンツ」

「ジャージーバレルレッグパンツ」が期間限定価格

公式アカウントは、「SNSで大人気のボトムスが今だけ2990円。トレンドのバレルシルエットですっきり見えが叶います！」とコメント。通常価格3990円（以下、税込み）の男女兼用（ウィメンズサイズ）「ジャージーバレルレッグパンツ」が、6月11日までの期間限定で2990円になることを伝えています。

投稿では、カラー別のおすすめコーディネートをピックアップ。「01 OFF WHITE」は、ホワイトのTシャツと合わせて夏らしいスタイルに。「32 BEIGE」は、ホワイトのTシャツとレイヤードしたレッドのタンクトップとの相性が抜群。オンラインストア限定の「39 DARK BROWN」は、どんなトップスとも合わせやすいカラーです。

「X」上では、「ジャージーバレルレッグパンツ」について、「値下げずっと待ってたから、1000円OFFはうれしすぎる」「丈長めが好きすぎて色違いで3本目を買ってしまった」「これラインきれいだし生地が最高すぎる。一回履いてほしい」「シルエットのよさと履き心地のよさに感動」「絶賛増量中の下半身をいい感じにカバーしてくれている気がする」と絶賛するコメントが相次いでいます。