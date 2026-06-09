＜1500万円で義両親と同居＞ふと漏れた義母の本音で大逆転！？実は自分本位だった義母の末路は
家を建てるタイミングで、義親との同居話が上がった経験はありますか？ 経済的な支援という魅力的な条件が提示される一方で、生活そのものを大きく変えることになります。今回ご紹介するのは、同居話が、思わぬ形で白紙に戻ったエピソードです。そこには、条件の裏に隠された“本音”がありました。
『私たちが家を建てるときに、義親から同居させてほしいと申し出があった。1,500万円払うからローンもラクになるだろうと。間取りは4LDK。うちは子どもがふたり。二世帯住宅でもない普通の戸建てでの完全同居。条件を詰めていくと、義母の希望は具体的になっていきました』
『「義父と同じ部屋はイヤだから、自分の部屋がほしい」、「娘が頻繁に帰ってくるのがしんどいから、同居すればこなくなるはず」、「義父とふたりきりの生活は耐えられない」、「自分は身体が弱いから長生きしないし、お得な話」』
その言葉の数々は、“家族のため”というよりも、自身の都合や不満の解消が中心であると感じさせるものでした。結果として投稿者さんは同居を白紙に戻しました。それから25年。投稿者さんは「あのとき同居しなくて本当に良かった」と振り返ります。義父は他界し、義母は健在。今、義母は誰と生活しているのでしょう？
義母がボロを出したとはいえ、冷静に判断できて良かった
この判断に対し、多くの共感の声が寄せられました。
『冷静に考えて白紙に戻せたのが良かったですね。長生きしないという前提が外れたのは、結果的に大きい』
当時の決断の重みが、年月を経てよりはっきりと浮かび上がったのではないでしょうか。
早めに本性が見えたのはむしろ幸運
また義母が自分本位の条件を言ってきたことが、逆に良かったとの声がありました。
『悪者になってくれたら断りやすい』
曖昧なまま同居がはじまるよりも、違和感をはっきりさせたことが結果的に投稿者さん自身を守ることにつながったと言えそうです。
今、同居で悩むママたち。同居予定の人も
一方で、実際に同居して後悔したという声も少なくありません。
『義実家がローン地獄で、頼まれて同居してあげた。本来なら感謝されるはずなのに、意地悪されて夫婦仲も悪くなった。旦那に、私につくか実家を出るか決断させ、同居を解消したよ』
『なぜか親族全員が義両親は長くないって言い切るから折れて同居した。30年近く経つけれど義母はピンピンしている。医療の進歩を甘く見てはいけないよ』
同居は一度はじめると解消が難しく、家族関係にも大きな影響を与えるでしょう。さらに、これから同居を予定しているママから不安の声もありました。
『将来、義母がひとりになったら同居する予定。お世話は私。気が強い人だから今から緊張している』
同居は「いずれ」と考えられがちですが、その時期や形は予測できません。だからこそ慎重な判断が求められます。また「お世話する」との意識も変えなければならないかもしれません。
結局、義母が選んだ生活とは
そして現在の義母の様子について、投稿者さんはこう語っています。
『結局、帰ってきたら困ると言っていた娘の家で同居している』
かつて不満を口にしていた相手と生活している事実は、どこか皮肉にも感じられます。「変に首を突っ込まなくて良かった」と投稿者さん。あのとき距離を保った判断の正しさを裏づける結果とも言えるでしょう。
ムリをしない未来を想像して
今同居に悩む人にとっては大きく参考になりそうな、同居未遂の一件。同居は、金銭的な条件だけでは測れない生活の選択ではないでしょうか。相手の言葉の奥にある意図や、自分の違和感に目を向けることは、わがままではありません。何より大切なのは、「ムリをしない選択をしていい」と自分を許すことかもしれません。誰かの期待ではなく、自分たちの暮らしを守る視点を忘れないことが、後悔しない道につながっていくのでしょう。