日本時間午後９時３０分に４月米貿易収支の発表＝ＮＹ為替



このあと、日本時間午後9時30分に4月米貿易収支が発表される。大方の市場予想は561.0億ドル赤字と、前回の603.0億ドルから赤字幅の縮小が見込まれている。米国内の堅調な消費が輸入を下支えする一方で、世界的な需要動向を背景に輸出がどれだけ伸びているかが注目される。貿易赤字の縮小は、米国の国内総生産（GDP）算出においてプラスの寄与となるため、マクロ経済の観点からは市場にポジティブに受け止められやすい。



予想通り、あるいは予想以上に赤字幅が縮小した場合、米経済の堅調さを示す証左として米長期金利の上昇要因となり、為替市場ではドル買い反応を強める可能性が高い。逆に赤字が拡大すれば、短期的なドル売り反応がみられそうだ。



USD/JPY 160.17

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