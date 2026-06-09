TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が9日、同局系ラジオ「荻上チキ・Session」（月〜金曜午後5時）に生出演。事実婚を公表した。

番組内のコーナーで事実婚を特集。その流れで山本アナは「個人的な話ではあるんですけど、私自身が事実婚をしまして」と切り出した。「法律婚ではなく事実婚にしたのかというと、名字を変えずに、私も夫も名字を変えずに家族になりたかったからが一番の理由」と明かした。

「大切にしているものはそれぞれ違うと思うので、皆さんの声を聞けたらなと思って」とリスナーに呼びかけた。

パートナーとは同棲を続けていたという。「家族になりたかった。ずっと生活していくだけでも事実婚状態にはなると思うんですけど、私たちの場合は事実婚契約を実際に結んで。法律婚だと婚姻届を出すという行為に変わったような形で、公正証書を作成して事実婚に至りました。しっかりいつから事実婚というのを、私たちは決めました」と語った。

山本アナは熊本県出身。明大文学部文学科演劇学専攻で、卒業後の16年4月にTBS入社。同期アナウンサーは日比麻音子、伊東楓（既に退社）。「報道特集」にキャスターとして出演中。酒豪として知られる。