C大阪の新ユニ「背中に桜をドン」。コンセプトは『桜を纏う、桜が集う』。「過去一かっこええやん」「ばりええやないですか」など反響
セレッソ大阪は６月９日、2026-27シーズンに着用する新ユニホームを発表。フィールドプレーヤー（FP）用の１st・２nd及びGK用の１st・２ndのデザインを公表した。
クラブの公式サイトによれば、コンセプトは「桜を纏う、桜が集う」。詳細は以下の通りだ。
「背面に大胆に描かれた桜は、セレッソ大阪のアイデンティティそのもの。桜を背負いピッチで戦う選手たちと、桜を纏いスタンドから声援を送るサポーター。その想いがひとつになることで、スタジアムは満開の桜へと姿を変える。新たな才能を開花させ、さらなる高みを目指す。この一歩が、未来へつながる挑戦となる」
新ユニのベースカラーは、FPの１stがピンク、２ndが白、GKの１stが黒、２ndが緑だ。クラブのリリース通り、それぞれの背中には桜のマークが施されており、前面にも桜の模様があしらわれている。
C大阪の公式Xでもデザインが公開されると、ファンからは以下のような声が上がった。
「後ろの桜がめっちゃいい」
「背中に桜をドンと配置したのは良き」
「おしゃれ」
「過去一かっこええやん」
「来た来た来た〜」
「シンプルでいい」
「ばりええやないですか」
「好きな人多そうなデザイン」
J１百年構想リーグを３位で終えたC大阪が、新たな装いで８月開幕の新シーズンに臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「背中に桜をドン」。C大阪の2026-27シーズン用ユニホーム！
クラブの公式サイトによれば、コンセプトは「桜を纏う、桜が集う」。詳細は以下の通りだ。
「背面に大胆に描かれた桜は、セレッソ大阪のアイデンティティそのもの。桜を背負いピッチで戦う選手たちと、桜を纏いスタンドから声援を送るサポーター。その想いがひとつになることで、スタジアムは満開の桜へと姿を変える。新たな才能を開花させ、さらなる高みを目指す。この一歩が、未来へつながる挑戦となる」
C大阪の公式Xでもデザインが公開されると、ファンからは以下のような声が上がった。
「後ろの桜がめっちゃいい」
「背中に桜をドンと配置したのは良き」
「おしゃれ」
「過去一かっこええやん」
「来た来た来た〜」
「シンプルでいい」
「ばりええやないですか」
「好きな人多そうなデザイン」
J１百年構想リーグを３位で終えたC大阪が、新たな装いで８月開幕の新シーズンに臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「背中に桜をドン」。C大阪の2026-27シーズン用ユニホーム！