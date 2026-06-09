専用内外装を備えた最上級グレードとは？

トヨタは2026年5月28日、新型「ハイラックス」を発売しました。新型ハイラックスは、力強さと先進性を兼ね備えたエクステリアデザインへと刷新され、最新の安全技術を採用。日常使いからアウトドアまで、幅広いシーンで活躍するピックアップトラックへと進化しました。

そのなかでも最も高価な最上級グレードが「Z“Adventure”」です。どのような特徴を備えているのでしょうか。

【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”トヨタ新型「本格オフロード“四駆”」です！ 画像を見る！（30枚以上）

1968年の誕生以来、ハイラックスは世界中で人々の暮らしや仕事を支えるパートナーとして活躍してきました。

2017年に日本市場へ復活した8代目はタイ生産モデルとして導入され、後に専用内外装を採用した「GR SPORT」グレードも追加されました。

そして9代目となる新型ハイラックスは、2025年11月にタイで先行発売。BEV（バッテリーEV）やFCEV（燃料電池車）など複数のパワートレインを設定し、グローバル展開されますが、日本仕様として導入されるのはディーゼルモデルです。

エクステリアは、先代のタフなイメージを継承しながらも、より洗練された先進的なデザインへと進化しました。

伝統のラダーフレーム構造を採用し、高い悪路走破性に加え、走行安定性や乗り心地の向上にも貢献しています。

最上級グレードのZ“Adventure”は、全長5325mm×全幅1885mm×全高1865mm、ホイールベース3085mmのボディサイズを採用。全車共通で1ナンバー登録となります。

エントリーグレードの「Z」との主な違いは、専用のエクステリアパーツやボディカラーの設定です。

Z“Adventure”では、専用デザインのフロントバンパーをはじめ、シルバースキッドプレート、マットグレー塗装の18インチアルミホイール、サイドモール、スポーツバーなどを装備しています。

さらに、テールゲートにはブラック塗装（アティチュードブラックマイカ選択時はシルバー塗装）のTOYOTAエンブレムを採用しました。

荷台はフラットな床面を持つ大型デッキスペースとなっており、ステップに足を掛けて積み下ろしができる実用的な設計です。最大積載量は500kgと公表されています。

ボディカラーは、Adventure専用色の「サルファメタリック」を含む全5色をラインナップしています。

インテリアには水平基調のインパネを採用。操作系をコンソール下部に集約し、12.3インチディスプレイを独立配置することで、先進的なコックピット空間を実現しました。

室内は2列シート・5人乗りレイアウトで、インテリアカラーには、Z“Adventure”専用色となる「ミネラル」を設定し、シート表皮には合成皮革を採用しています。

快適装備として、ステアリングヒーターや運転席8ウェイパワーシート、電動ランバーサポート、左右独立フルオートエアコンなどを標準装備しています。

安全面では、最新の「トヨタセーフティセンス」を搭載しました。また、電動パーキングブレーキの採用により、レーダークルーズコントロールには停止保持機能を追加。渋滞時のドライバー負担を軽減します。

パワートレインには、最高出力204PS、最大トルク500Nmを発生する2.8リッターディーゼルエンジンを搭載。トランスミッションは6速ATを組み合わせます。燃費はWLTCモードで11.9km／Lを実現しています。

駆動方式にはパートタイム4WDを採用。通常走行時は2WD（2Hモード）で走行し、路面状況に応じて4WD（4Hモード・4Lモード）へ切り替えることが可能です。

標準装備の電動パワーステアリングは、悪路走行時にハンドルが取られる現象を軽減し、ドライバーの負担を抑えます。

さらに、6種類の走行支援モードを選択できるマルチテレインセレクトや、周囲の路面状況を確認できるマルチテレインモニター、片輪が空転した際に左右のリアタイヤを直結状態にして脱出性能を高めるリアデフロックなど、本格オフローダーにふさわしい装備も備えています。

Z“Adventure”の価格（消費税込み）は550万円です。一方、最も安価な「Z」は498万800円となっており、両グレードの価格差は51万9200円となっています。