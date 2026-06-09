『ウルトラマン カードゲーム』簡体字版の発売休止へ 7月10日発売パック第8弾「絆、重なる時」以降
『ウルトラマン カードゲーム』の公式サイトが9日に更新され、7月10日発売予定のブースターパック第8弾「絆、重なる時」以降の簡体字版の発売を休止することを発表した。
【画像】簡体字版は発売休止！話題の『ウルトラマン カードゲーム』
サイトでは「『ウルトラマン カードゲーム』の今後の展開につきまして、諸般の事情により、2026年7月10日(金)発売予定のブースターパック第8弾「絆、重なる時」以降の簡体字版の発売を休止させていただきます」と説明。
続けて「当該商品の展開を楽しみにお待ちいただいていた皆様には多大なるご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後とも、「ウルトラマン カードゲーム」をよろしくお願いいたします」と伝えた。
【画像】簡体字版は発売休止！話題の『ウルトラマン カードゲーム』
サイトでは「『ウルトラマン カードゲーム』の今後の展開につきまして、諸般の事情により、2026年7月10日(金)発売予定のブースターパック第8弾「絆、重なる時」以降の簡体字版の発売を休止させていただきます」と説明。
続けて「当該商品の展開を楽しみにお待ちいただいていた皆様には多大なるご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後とも、「ウルトラマン カードゲーム」をよろしくお願いいたします」と伝えた。