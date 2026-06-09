「尻尾でさり気なく一緒にいる」



【写真】尻尾を飼い主さんのお腹にのせて…さりげなく甘えています

そんな一言が添えられた写真が、Xで話題になっています。写っているのは、猫の「のん」ちゃん（生後推定11カ月・女の子）。



写真には、足を伸ばして座る飼い主さんのそばに、ぴったり寄り添うように座るのんちゃんの姿が。背中を向けているのに、長い尻尾だけを飼い主さんのお腹の上にそっと乗せています。さりげないくっつき方から、飼い主さんへの信頼と甘えが伝わってくる一枚です。



この投稿には3.8万件を超える“いいね”が集まり、「心許してる」「何気に存在を確認してますからねw」など、共感の声が続々と寄せられています。当時の状況について、投稿者ののんちゃんさん（@CZ34354）にお話を伺いました。



いつものように撫でていたら…初めての「尻尾、ポン！」

ーー撮影時の状況を教えてください。



「大体は遊んでもらいたい時に、私の家事が終わるまで横に座ってじっと待ってるんですけど、この日も同じように横にいて、背中をなでてあげてたら尻尾をパタパタと振ってて、たまたま私の上に乗ったんだと思います。尻尾をのせたのはこの時が初めてです」



ーーこの様子を見たとき、どんなお気持ちでしたか。



「愛おしくてたまらなかったですね。急いでスマホを出して写真を撮りました」



ーーのんちゃんは、ふだんどんな猫さんですか。



「人懐っこくて遊んでもらうのが大好きな甘えん坊です。どこに行ってもついてきてくれて本当にかわいいです。最近、私が振る紐を追いかけるのにはまっていて、私が寝ようと布団に入ったら（もう人間は暇だろうと猫なりの判断だと思います）紐をくわえてきて手元に押し付けて来るんですけど、朝方には枕元に紐が2本あって、私が起きたのが分かったら、また手元に紐を押し付けてきます（夜中も押し付けてるのかも笑）。今回の写真も紐を振ってもらいたくてじっと待ってたんだと思います」



リプライ欄には、のんちゃんのさりげない甘え方に心を和ませる声が多く寄せられました。



「心許してる」

「後ろ向き充電中」

「かわいいがすぎる」

「しっぽで寄り添うのかわいい」

「何気に存在を確認してますからねw」

「わかる、尻尾まきついてくるやついいんだよ」

「すごくわかります、ちょこっとで良いんですよね」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）