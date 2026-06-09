『ブルーロック』7月初旬から書店特典の配布決定 原作イラスト使用のクリアカード！実写版コラボ3巻セット展開
漫画『ブルーロック』のコミックスと実写映画がコラボレーションすることが決定し、映画『ブルーロック』のキャスト陣が原作コミックス22巻分の表紙を飾る。特別版フル帯コミックスが23日から全国書店にて発売されるが、実写特典入り『ブルーロック』１〜３巻割引パックが7月16日より発売されることが発表された。
【画像】潔の住所判明！配布される特典クリアカードなど
ほぼ２巻分の料金で３巻まで購入できるお得商品で、“青い監獄”招待状と、劇中にも登場する潔世一のパラメータカード入りとなっている。
さらに、7月初旬ごろから全国の一部書店で書店特典の配布が決定。『ブルーロック』の原作イラストを使用したクリアカードが配布される。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計6000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送。2022年にはゲーム化、2023年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。８月7日に公開される実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当。主演・潔世一役は高橋文哉が務める。
【画像】潔の住所判明！配布される特典クリアカードなど
ほぼ２巻分の料金で３巻まで購入できるお得商品で、“青い監獄”招待状と、劇中にも登場する潔世一のパラメータカード入りとなっている。
『ブルーロック』は、週刊少年マガジンにて連載中のサッカー漫画で、無名の高校生FWである主人公・潔世一が、ライバルたちと激闘を繰り広げながら、日本サッカー界に革命を起こすストライカーの誕生までを描いたストーリー。
日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた「青い監獄（ブルーロック）」プロジェクトが舞台で、全国から集められた300人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げていく。
コミックスは累計6000万部を突破しており、テレビアニメは第1期が2022年10月〜2023年3月、第2期が2024年10月〜12月に放送。2022年にはゲーム化、2023年には舞台化もされた。アニメ続編の制作も決まっている。８月7日に公開される実写映画は『キングダム』シリーズや『ゴールデンカムイ』シリーズ、『国宝』を手掛けるCREDEUSが制作を担当。主演・潔世一役は高橋文哉が務める。
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