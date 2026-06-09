【ブルーロックの日】 6月9日 発表

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講談社は、2026年6月9日が100年に1度の「ブルーロックの日」に当たることを記念して、ノ村優介氏の描き下ろしイラストと、原作・金城宗幸氏、マンガ・ノ村優介氏からのメッセージ、YouTubeで動画「2026年6月9日は100年に一度の "ブルーロックの日"」を公開した。その他にも順次、「ブルーロックの日」を盛り上げる様々な発表が行なわれる。

【原作・金城宗幸氏とマンガ・ノ村優介氏からのメッセージ】

2026年6月9日、ブルーロックの日！

26（ブルー）6（ロッ）9（ク）の日…！

なんか、そうなったみたいです！笑

とりあえずめでたい！！！

よし！集えエゴイスト共よ！

今日は『ブルーロック』のいろんなニュースや企画が発表されていくので、いつもブルーロックを読んだり、観たり、遊んだりしてくださってる皆さまと一緒に、僕らも楽しめればと思っています！

僕たち2人で始めたひとつの漫画が、本当にたくさんのエゴイストの皆さまの応援と、努力と、執念と、熱さを得て、いろんな形で広がっていくのを、僕らはいつも幸せに感じています。

この先も、これまで以上にエゴく、頑張って漫画を描いて参りますので、これからもブルーロックをよろしくお願い致します！

さぁ今日はお祭りだ！エゴイスト共！！

「ブルーロックの日」！KICK OFF！！！

「ブルーロック」1日限定全話無料キャンペーン

【2026年6月9日は100年に一度の "ブルーロックの日"】

6月9日の23時59分までマガジンポケット、ebookjapan、コミックシーモア、LINEマンガで「ブルーロック」の既刊38巻分が無料公開される。

さらにマガポケでは「ブルーロック-EPISODE 凪-」の5巻分も同時公開される。

□マガポケで読む

□ebookjapanで読む

□コミックシーモアで読む

□LINEマンガで読む

TVアニメ第3期のティザービジュアルと作品ロゴが公開

TVアニメ続編シリーズとして第3期「ブルーロック ネオ・エゴイストリーグ」が正式発表された。

本発表に合わせて、潔 世一（cv.浦 和希）とミヒャエル・カイザー（cv.宮野真守）を描いた超ティザービジュアルと作品ロゴも公開された。あわせてアニメ公式サイトもリニューアルされている。

□TVアニメ公式サイト

【超ティザービジュアル】

(C) 金城宗幸・ノ村優介/講談社

(C) CK WORKS

(C) 金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

(C) 金城宗幸・ノ村優介・講談社／舞台『ブルーロック』5th STAGE製作委員会