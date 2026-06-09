【きょうから】ローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」2週目は、人気バーガーやバスチーが51％増量
ローソンは、きょう9日から全国店舗で「超ハッピーすぎ！チャレンジ」の第2週商品を全国店舗で順次発売する。第2週は「盛りすぎ！メンチバーガー」や「盛りすぎ！バスチー−バスク風チーズケーキ−」など人気商品が増量して登場。新たに「合わせすぎ！欧風カレーパン＆はみでるメンチカツ」も加わり、ボリューム感と話題性をさらに強化する。
【画像】具がはみ出すぎ！2週目対象メニュー一覧
創業51周年を記念した「超ハッピーすぎ！チャレンジ」は、価格据え置きのまま重量などを約51％増やした「盛りすぎチャレンジ」を軸に、新企画「合わせすぎチャレンジ」や「濃すぎチャレンジ」なども展開する大型キャンペーンだ。2023年2月から続く人気企画を進化させた内容となっている。
第2週は、増量商品が幅広いカテゴリーで登場する。「盛りすぎ！具！おにぎりポーク玉子（シーチキンマヨネーズ）」（343円）はポークランチョンを51％以上増量。「盛りすぎ！照焼チキンたまごサンド」（365円）は照焼チキンを約51％増やし、食べ応えを高めた。
温かい商品では、「盛りすぎ！味噌バターコーンラーメン」（626円）が麺重量を約51％増量。濃厚な味噌スープにバターとコーンを組み合わせた人気メニューがさらにボリュームアップする。
注目商品の「盛りすぎ！メンチバーガー」（387円）は、メンチ重量を51％以上増量。ボリューム感あるメンチカツを存分に楽しめる仕様となる。
スイーツでは、「盛りすぎ！バスチー−バスク風チーズケーキ−」（319円）を投入。総重量を約51％増量し、北海道産生クリームと3種類のクリームチーズを使った濃厚な味わいをより満喫できる。
新企画「合わせすぎ」では、「合わせすぎ！欧風カレーパン＆はみでるメンチカツ」（192円）が登場。欧風カレーパンとはみでるバーガーメンチカツを組み合わせ、1つで2種類の味わいを楽しめる商品となる。
このほか、「ペヤング超大盛やきそばソース＆塩51％以上増量」「ヤマザキビスケットエアリアル焼きとうもろこし味51％増量99g」「ローソンオリジナルえびみりん焼51％増量10枚入」など、お菓子や即席食品でも増量商品を多数展開する。
【画像】具がはみ出すぎ！2週目対象メニュー一覧
創業51周年を記念した「超ハッピーすぎ！チャレンジ」は、価格据え置きのまま重量などを約51％増やした「盛りすぎチャレンジ」を軸に、新企画「合わせすぎチャレンジ」や「濃すぎチャレンジ」なども展開する大型キャンペーンだ。2023年2月から続く人気企画を進化させた内容となっている。
温かい商品では、「盛りすぎ！味噌バターコーンラーメン」（626円）が麺重量を約51％増量。濃厚な味噌スープにバターとコーンを組み合わせた人気メニューがさらにボリュームアップする。
注目商品の「盛りすぎ！メンチバーガー」（387円）は、メンチ重量を51％以上増量。ボリューム感あるメンチカツを存分に楽しめる仕様となる。
スイーツでは、「盛りすぎ！バスチー−バスク風チーズケーキ−」（319円）を投入。総重量を約51％増量し、北海道産生クリームと3種類のクリームチーズを使った濃厚な味わいをより満喫できる。
新企画「合わせすぎ」では、「合わせすぎ！欧風カレーパン＆はみでるメンチカツ」（192円）が登場。欧風カレーパンとはみでるバーガーメンチカツを組み合わせ、1つで2種類の味わいを楽しめる商品となる。
このほか、「ペヤング超大盛やきそばソース＆塩51％以上増量」「ヤマザキビスケットエアリアル焼きとうもろこし味51％増量99g」「ローソンオリジナルえびみりん焼51％増量10枚入」など、お菓子や即席食品でも増量商品を多数展開する。