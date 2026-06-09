「そっくり!!」「兄弟かと」ヤクルト塩見、“激似”とうわさの元サッカー日本代表と対面
プロ野球・東京ヤクルトスワローズの外野手・塩見泰隆が8日、自身のInstagramを更新し、かねてより“似ている”とうわさされていた元サッカー日本代表で、現在オーストラリアのAリーグ・メン・オークランドFCに所属する酒井宏樹と対面したことを報告。2ショットに「そっくり！」といった声が寄せられた。
【写真】まるで双子“そっくり”お笑い芸人「激似コレクション」！
塩見は「よく『似てる』とは言われていましたが、、 ご縁があって先日酒井宏樹選手とお会いできました！」と報告。2ショットを公開し「想像以上に似すぎてて思わずお兄さんと呼んでしまうほど！」と、自身でも驚くほどの激似ぶりだったようだ。「やはり世界で戦う選手はかっこいい！！ たくさん刺激をもらいました！」と、かつてはドイツリーグ、フランスリーグと世界のトップリーグを渡り歩き、ワールドカップにも3大会選出された逸材とのひとときは実りあるものとなったようだ。
2人の顔の激似ぶりは、いざ対面するとより際立つ結果となっており、ファンからも「そっくり！！」「本当に似てる！！笑」「そっくりすぎ、兄弟かと」「お兄ちゃんって言われても何も疑わない笑」「似すぎです！！ついに2人の共演が見れて嬉しいです！！」といった声が寄せられている。
引用：「塩見泰隆（東京ヤクルトスワローズ）」Instagram（@yasutaka_shiomi_9）
【写真】まるで双子“そっくり”お笑い芸人「激似コレクション」！
塩見は「よく『似てる』とは言われていましたが、、 ご縁があって先日酒井宏樹選手とお会いできました！」と報告。2ショットを公開し「想像以上に似すぎてて思わずお兄さんと呼んでしまうほど！」と、自身でも驚くほどの激似ぶりだったようだ。「やはり世界で戦う選手はかっこいい！！ たくさん刺激をもらいました！」と、かつてはドイツリーグ、フランスリーグと世界のトップリーグを渡り歩き、ワールドカップにも3大会選出された逸材とのひとときは実りあるものとなったようだ。
引用：「塩見泰隆（東京ヤクルトスワローズ）」Instagram（@yasutaka_shiomi_9）