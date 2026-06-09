「阪神（降雨中止）楽天」（８日、甲子園球場）

阪神の佐藤輝明内野手（２７）と森下翔太外野手（２５）が８日、昨季の日本シリーズ以来となる９日からのソフトバンク戦（ペイペイ）でリベンジを誓った。リーグの王者同士の対戦となった昨年は、１勝４敗で日本一を阻まれた。まずは交流戦で借りを返したい。

佐藤輝は昨季の頂上決戦で１９打数７安打、打率・３６８、５打点と結果を残した。優秀選手賞も獲得。この日は雨天中止のため室内練習場での調整となったが「しっかりいい準備をして、３連戦、福岡で頑張りたい」と切り替えた。

森下は２０打数４安打で打率・２００だったが、２本の二塁打を記録。昨季のことは「もう全然気にしていない。新たなゲーム」と意識せず、「相手が強いからとか、特に力を入れる必要はない」と平常心を強調した。

とはいえ、交流戦でもソフトバンクは首位。「総合力がある、強いチーム」ということは認めざるを得ない。だからこそ大事にしたいのは「先手、先手でやれればいい」。昨年の日本シリーズは５試合中、４試合が１点差。大きな力の差はないはずで、細かいワンプレーが鍵を握りそうだ。

「球場自体は狭い球場だと思う。得点をしっかり取ったチームが勝てるという印象」と森下。外野の守備も再確認していく覚悟で、勝利への準備に抜かりはない。九州の虎党のためにも、３連戦を全力で取りにいく。