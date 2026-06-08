新日本プロレスとＤＤＴによる「一面対抗戦パート２」が８日に後楽園ホールで行われ、ノアの拳王（４１）がまさかの放置プレーに怒りを爆発させた。

この日の大会では矢野通（新日本）率いる矢野軍とスーパー・ササダンゴ・マシン（ＤＤＴ）率いるササダンゴ軍による「５対５勝ち抜き戦」が行われた。とにかく書けば長くなるのだが、紆余曲折の末にクライマックスでは矢野とＤＤＴ・高木三四郎の総大将対決が「ウエポンランブル」で行われた。

両者ともに５つの公認凶器が投入できる同戦で、高木は４つ目の凶器として米国・ＡＥＷのインターナショナル王者ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）を呼び寄せる。ところが矢野の５つ目の凶器も竹下という、まさかの犇Т錣ぶり瓩砲覆辰討靴泙辰拭

竹下はＡＥＷ・新日本・ＤＤＴの３団体所属のため、ここでの優先度は契約に関わる非情にセンシティブな話題だ。試合は一時中断され、新日本・棚橋弘至社長も登場したが、議論は平行線のまま試合もなし崩し的に終わってしまった。

対抗戦はその後２試合を挟んで大団円となったのだが…ササダンゴはウエポンランブルで使用されないまま残っていたＤＤＴサイドの「５つ目の凶器」の存在に気付く。そして「５番目のウエポンさま」と書かれた控室のドアを開けると、何とそこで待機していたのは拳王だった。まさかの出番なしに終わった拳王が怒りを爆発させるという爛チ瓩蚤亶垣錣亘襪鯤弔犬拭

拳王と言えばつい先日に新日本とノアについて「一生交わらない方が良いと思います」と狠埜鬮瓩鰺徊召靴討い燭里世…。舌の根も乾かぬうちに一面対抗戦で交わろうとしていたとはまさに「ミスターめんどくさい」の面目躍如といったところだ。