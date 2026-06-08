ノアの「ＭＯＮＤＡＹ ＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」８日の新宿大会で、犇戸陲離廛螢鵐広畧教楹づ諭複横后砲感情を爆発させた。

清宮は先月１８日のＭＭ新宿大会にてタイタス・アレクサンダー、アーチー・コールの３人で「ＭＡＧＩＣ三銃士」を結成。今月１５日の後楽園大会の６人タッグマッチで、ドラゴンゲート、ＤＤＴ、新日本プロレスの団体代表選手３人と戦うことが決まっている。

この日のメインで、清宮はタイタスとタッグを組み、阿部史典＆青木優也と対戦。両タッグが一進一退の攻防を繰り広げる中、清宮はシャイニングウィザードからのタイガースープレックスホールドで青木から３カウントを奪った。

試合後にはＭＭのアシスタントディレクター・ＮＯＳＡＷＡ論外が登場。９月末に閉館する新宿フェイスでは、最後のＭＭ開催となり「本当に新宿フェイスには感謝しかない。ぜひオーナーさんには、同じ場所に『新宿フェイス２』を作ってほしい」と冗談交じりに語った。

その後、マイクを持った清宮は「暖かい声援が起こる新宿フェイス、僕も大好きです！」と絶叫。「ＮＯＳＡＷＡさんは『新宿フェイス２』と言いましたが、２でも３でも４でも５でも６でも！ 次の後楽園ホールでも、私たち３人が魔法の力を皆さんにお見せします」と熱く呼びかけていた。