YOASOBI『CDTVライブ！ライブ！』2時間SPで“プラチナライブ”！新曲「オリオン」など全7曲を披露
YOASOBIが、6月29日19時から2時間のスペシャルで届けられるTBS系『CDTVライブ！ライブ！』に出演することが決定した。
■「プラチナライブ」は、チケットが取れないと話題の人気アーティストのスペシャル企画
YOASOBIは、チケットが取れないと話題の人気アーティストのスペシャル企画「プラチナライブ」に登場し、テレビ初披露の最新曲「オリオン」他、「アイドル」など全7曲を披露する。
10月よりスタートする『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME ＆ STADIUM TOUR 2026-2027』を前に、彼らのライブパフォーマンスを観ることができる機会となるので、お見逃しなく。
■リリース情報
2026.06.26 ON SALE
EP『THE BOOK for,』
https://yoasobi.lnk.to/0626_THEBOOKfor_PKG
2026.06.26 ON SALE
DIGITAL EP『THE BOOK for,』
2026.06.26 ON SALE
ANALOG『THE BOOK for, OVERWATCH EDITION [US EXCLUSIVE]』
※海外限定
2026.06.26 ON SALE
ANALOG『THE BOOK for, YOASOBI ART EDITION』
※海外限定
■関連リンク
『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/
YOASOBI OFFICIAL SITE
https://www.yoasobi-music.jp/