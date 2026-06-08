YOASOBI『CDTVライブ！ライブ！』2時間SPで“プラチナライブ”！新曲「オリオン」など全7曲を披露

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YOASOBIが、6月29日19時から2時間のスペシャルで届けられるTBS系『CDTVライブ！ライブ！』に出演することが決定した。

■「プラチナライブ」は、チケットが取れないと話題の人気アーティストのスペシャル企画

YOASOBIは、チケットが取れないと話題の人気アーティストのスペシャル企画「プラチナライブ」に登場し、テレビ初披露の最新曲「オリオン」他、「アイドル」など全7曲を披露する。

10月よりスタートする『YOASOBI ASIA 10-CITY DOME ＆ STADIUM TOUR 2026-2027』を前に、彼らのライブパフォーマンスを観ることができる機会となるので、お見逃しなく。

■リリース情報

2026.06.26 ON SALE

EP『THE BOOK for,』

https://yoasobi.lnk.to/0626_THEBOOKfor_PKG

2026.06.26 ON SALE

DIGITAL EP『THE BOOK for,』

2026.06.26 ON SALE

ANALOG『THE BOOK for, OVERWATCH EDITION [US EXCLUSIVE]』

※海外限定

2026.06.26 ON SALE

ANALOG『THE BOOK for, YOASOBI ART EDITION』

※海外限定

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/

YOASOBI OFFICIAL SITE

https://www.yoasobi-music.jp/